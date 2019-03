6 marzo 2019- 19:19 ZTE e China Mobile Research Institute firmano un protocollo d'intesa per lo sviluppo della rete intelligente di prossima generazione O-RAN (Operator Defined RAN)

- Ai sensi del protocollo di intesa, ZTE collaborerà con China Mobile Research Institute alla ricerca e allo sviluppo di architetture, interfacce e scenari d'uso della RAN intelligente all'interno del quadro O-RAN.

In virtù dell'accordo, ZTE e China Mobile Research Institute si impegnano a testare e verificare innovative soluzioni tecniche e a promuovere l'implementazione delle tecnologie O-RAN. Inoltre, verificheranno assieme gli standard O-RAN in contesti specifici, quali il bilanciamento del carico radio basato su impronta digitale e l'ottimizzazione dei servizi su livelli trasversali.

AI sensi della sancita partnership strategica, ZTE e China Mobile Research Institute daranno comunicazione dei risultati conseguiti dalla collaborazione nel campo O-RAN e si impegnano a contribuire alla standardizzazione delle organizzazioni attraverso la condivisione delle loro scoperte nel settore.

ZTE e China Mobile hanno inoltre mostrato all'opera la soluzione di bilanciamento del carico basata su AI che si avvale di architetture allineate a O-RAN. La dimostrazione implica l'uso della tecnologia Radio Fingerprint che è in grado di prevedere i carichi della rete cellulare e di migliorare le tempistiche e la precisione del bilanciamento del carico per potenziare la user experience.

"L'accordo con ZTE si concentra sull'R&D di software e hardware, oltre che sulla verifica di soluzioni e l'esplorazione di nuove funzioni di rete per il futuro" ha dichiarato Huang Yuhong, vicepresidente del China Mobile Research Institute. "Questa cooperazione promuove la maturità di O-RAN e pone le basi per semplificare il funzionamento e la manutenzione delle rete wireless."

"Il protocollo rafforza la collaborazione di lungo termine già esistente tra ZTE e China Mobile. L'architettura di rete intelligente di ZTE unita agli esaustivi dati di intelligence della rete hanno il potere di promuovere la ricerca e l'implementazione di reti aperte e smart" ha dichiarato Bai Gang, vicepresidente di ZTE. "L'architettura intelligente aperta e unificata sosterrà il settore nel modellamento di un ecosistema, per la realizzazione congiunta di reti flessibili e agili pronte a rispondere a diverse funzionalità e a molteplici requisiti di performance nella futura rete 5G e oltre."

In collaborazione con China Mobile Research Institute, ZTE continuerà a esplorare le nuove tecnologie offerte dall'intelligenza artificiale e dall'apprendimento automatico per lo sviluppo delle reti wireless e a partecipare attivamente alle ricerche legate a O-RAN.

Informazioni su ZTE

ZTE è un fornitore di sistemi avanzati di telecomunicazioni, di dispositivi mobili e di soluzioni tecnologiche professionali per consumatori, carrier, imprese e settore pubblico. Come parte della strategia, ZTE è impegnata nell'offerta ai clienti di innovazioni integrate e complete in grado di portare eccellenza e valore nel quadro della convergenza tra i settori delle telecomunicazioni e delle tecnologie informatiche. Quotata alle borse di Hong Kong (codice azionario H: 0763.HK) e di Shenzhen (codice azionario A: 000063.SZ), la società fornisce prodotti e servizi a più di 500 operatori in oltre 160 paesi. ZTE investe il 10% del fatturato annuo in attività di ricerca e sviluppo e svolge ruoli guida in varie istituzioni internazionali che puntano a definire nuovi standard nelle telecomunicazioni. ZTE è fortemente impegnata nelle iniziative di responsabilità sociale d'impresa e fa parte del Global Compact delle Nazioni Unite. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.zte.com.cn.

Contatto:

Margaret Ma ZTE Corporation Tel: +86 755 26775189 Email: ma.gaili@zte.com.cn

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/826885/ZTE_China_Mobile_Research_Institute_MoU.jpg