17 gennaio 2019- 12:01 ZTE e Heavy Reading hanno pubblicato un Libro Bianco congiunto del trasporto 5G con la tecnologia innovativa di canale FlexE

- Sulla base delle nuove tendenze nell'architettura di network 5G e i nuovi requisiti per la rete dei trasporti, il libro bianco è focalizzato sul ruolo chiave dell'innovativa tecnologia basata su FlexE nel nuovo trasporto di servizi.

La pubblicazione presenta gli obiettivi, i valori e le tecnologie chiave della rete di trasporto 5G e fornisce supporto tecnico a tutto tondo e consulenza sulla costruzione di reti di trasporti orientate al futuro e di alto valore.

Il libro bianco elabora quattro caratteristiche tecniche principali della soluzione di trasporto 5G. Primo, la tecnologia di canale FlexE supporta la fornitura di banda on-demand, adotta un'adesione a grandi porte per espandere la capacità di rete on demand risolvendo efficacemente i problemi di upgrade di larghezza di banda risultante dallo sviluppo del 5G al fine di soddisfare, con una banda da 100GE le esigenze dei primi servizi 5G. In virtù del legame con FlexE, la larghezza di banda può essere aumentata ad oltre 100GE semplicemente espandendo la capacità di varie porte 100GE. Questo semplifica l'adattamento di rete mentre si utilizzano efficacemente gli investimenti iniziali.

Secondo, la soluzione di rete di trasporto 5G permette una bassissima latenza ed un trasporto di jitter stabilissimo. La tecnologia FlexE di connessione di fascia oraria incrociata consente lo smistamento del traffico servizi degli utenti sulla base dello strato fisico così che il pacchetto utente non debba essere necessariamente vagliato nel nodo intermedio di rete, e lo smistamento del traffico di servizio possa essere completato in tempo reale. Di conseguenza, la latenza di trasporto del dispositivo a salto singolo è inferiore a 0,5 microsecondi e il jitter è meno di 30 nanosecondi, gettando le basi per un trasporto di servizi a bassissima latenza.

Terzo, la tecnologia di canale FlexE può garantire un'affidabilità di rete elevatissima. Estendendo OAM, FlexE Channel fornisce la protezione di canale FlexE a livello canale, migliorando molto l'affidabilità del trasporto del customer service. In caso di errore, la commutazione di protezione può essere completata entro 1ms, consentendo all'intera rete di raggiungere il 99,9999% di affidabilità di livello industriale.

Quarto, la tecnologia di canale FlexE supporta lo slicing di rete flessibile basato su FlexE. In virtù dell'affettatura end-to-end basata su FlexE e FlexE Channel, la rete presenta sia l'esclusiva larghezza di banda di tipo TDM sia l'isolamento fisico mentre supporta il multiplexing statistico Ethernet. Per questo permette la separazione del trasporto a fette, la separazione di gestione, quella di errore e quella di protocollo, assicurando l'impiego dei servizi differenziati 5G.

"Gli operatori devono risolvere molte sfide per soddisfare le esigenze uniche dei prossimi scenari applicativi 5G, e la rete di trasporto sarà essenziale agli utilizzi del 5G su vasta scala. Come soluzione di trasporto 5G efficace, FlexE sta suscitando interesse e attenzione negli operatori, e la nuova tecnologia FlexE di connessione a fasce orarie incrociate sarà probabilmente una soluzione efficiente per uno slicing massiccio di rete," ha detto Sterling Perrin, capo analista di Heavy Reading.

Proponendo un'architettura di rete stratificata basata su FlexE, ZTE getta solide basi per la ricerca di standard tecnologici per il trasporto 5G. L'architettura è stata ampiamente elogiata dal settore, dando un contributo notevole ad ITU-T G.mtn. Inoltre, la soluzione 5 G Flexhaul di ZTE è stata verificata da diversi operatori in Cina, Spagna ed altri paesi.

Il seguente link dà accesso al libro bianco completo "Soddisfare le esigenze di trasporto 5G con FlexE": http://www.heavyreading.com/lg_landing.asp?piddl_lgid_docid=228757.

Informazioni su ZTE

ZTE è un provider di sistemi avanzati di telecomunicazioni, dispositivi mobili, e soluzioni di tecnologia enterprise rivolte a consumatori, vettori, aziende e clienti del settore pubblico. Come parte della strategia di ZTE, l'azienda è impegnata a fornire ai clienti innovazioni integrate end-to-end per offrire eccellenza e valore là dove il settore delle telecomunicazioni e quello dell'informatica convergono. Quotata alle borse di Hong Kong e Shenzhen (codice azione H: 0763.HK / codice azione A: 000063.SZ), i prodotti e servizi di ZTE sono venduti ad oltre 500 operatori in più di 160 paesi. ZTE reinveste il 10 percento del proprio fatturato annuo a ricerca e sviluppo ed ha posizioni di leadership in organizzazioni internazionali regolatorie. ZTE è impegnata nella responsabilità sociale ed è membro del Global Compact delle Nazioni Unite. Per maggiori informazioni, si prega di visitare www.zte.com.cn.

Contatti Media:Alessio De SioZTE Italia Tel: +39 366 582 4010Email: alessio.desio@zte.com.cn