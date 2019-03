6 marzo 2019- 19:29 ZTE e la tecnologia Qualcomm dimostrano dal vivo i servizi 5G basati su apparecchiature commerciali end-to-end 5G

- La dimostrazione su radio NR 5G usa una realistica rete end-to-end 5G NR creata con apparecchiature stazione radio base e rete core commerciali ZTE e si avvale di uno smartphone 5G ZTE utilizzato sulla prima piattaforma mobile 5G commerciale – la piattaforma Qualcomm® Snapdragon™ 855Mobile abbinata a modem 5G Snapdragon X50 e a soluzioni front-end RF e ricetrasmettitore RF Qualcomm Technologies. Pienamente compatibile con 3GPP R15, la dimostrazione si basa su modalità di rete NSA, banda 5G N78 e sfrutta la banda LTE B1 come ancoraggio di accesso.

Per la dimostrazione, ZTE prevede una soluzione end-to-end completa, che include la soluzione per piattaforma stazione base One for All lato wireless a supporto di tecnologie 2G/3G/4G/5G su un solo sito, oltre a unità BBU (Baseband Units) multimodali che offrono la massima capacità di elaborazione 2G/3G/4G/5G disponibile e il numero più alto di interfaccia del settore.

Inoltre, la dimostrazione adotta la rete core "Common Core" ZTE con convergenza completa di reti fissa 2G/3G/4G/5G e UME, una soluzione di gestione di rete convergente per un O&M efficace.

"La collaborazione tra ZTE e Qualcomm Technologies al MWC 2019 per la dimostrazione di servizi 5G basati su dispositivi mobile e sistemi 5G ZTE è un chiaro segno del nostro supporto alla commercializzazione del 5G" ha dichiarato Xu Ziyang, CEO di ZTE. "Si tratta di un importante passo per rendere il 5G una realtà commerciale."

"La demo live di NSA 5G all'MWC basata su infrastruttura commerciale di ZTE, modem 5G e front-end RF Qualcomm Technologies ci offre un'anteprima della user experience 5G che possiamo attenderci dai device commerciali nel 2019" ha dichiarato Frank Meng, presidente di Qualcomm China. "Desideriamo collaborare ancora con ZTE e le altre aziende leader nell'ecosistema per accelerare l'adozione di reti e dispositivi 5G."

Nel processo di promozione della commercializzazione del 5G, ZTE collabora attivamente con i partner del settore alla verifica di tecnologie e soluzioni chiave, oltre alla distribuzione della rete. ZTE è inoltre leader nel progresso e nelle performance dei test. Forte dei collaudi del 5G e dalla cooperazione con oltre 30 operatori in tutto il mondo, ZTE è ormai pronta all'avvento del 5G.

