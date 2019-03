6 marzo 2019- 19:21 ZTE lancia una soluzione di cloud leggero per l'utilizzo della rete di accesso NFVI

- Light Cloud è una soluzione NFVI che utilizza blade server leggeri equipaggiati con processori Intel® Xeon® D. Incorporando i blade server in un dispositivo OLT o BRAS e quindi trasformando l'apparecchio in un'infrastruttura cloud leggera, la soluzione può ridurre significativamente l'ingombro dell'apparecchio e il costo di costruzione.

Inoltre, consente alle capacità di calcolo e storage di essere caricate in apparecchiature di accesso di telecomunicazioni, permettendo quindi l'utilizzo e la distribuzione di servizi ad esperienza sensibile.

Con le funzioni cloud spostate al livello di accesso dai blade server integrati, la soluzione può portare una vasta gamma di applicazioni e servizi cloud, compresi MEC, accesso CDN, vSTB e vCPE, migliorando la soddisfazione del cliente con servizi experience-sensitive.

In più, l'infrastruttura cloud leggera offre capacità aperte, consentendo agli operatori di usarla da sé o affittarla. Quindi, l'infrastruttura può essere usata per fornire una rete di accesso con nuove capacità.

La soluzione Light Cloud è stata implementata nella piattaforma flagship di accesso ottico di ZTE, TITAN. Il 25 febbraio, primo giorno del MWC 2019, ZTE e Intel hanno fatto una dimostrazione con video sportivi attraverso un cloud Multi-access Edge Computing (MEC) alimentato dalla soluzione Light Cloud TITAN .

"ZTE, in collaborazione con Intel, fornisce innovazione in tecnologie chiave di soluzione Light Cloud, comprese elaborazioni immagini, accelerazione di servizio, apprendimento IA, big data, codifica e decodifica, così come schede di rete intelligenti," ha detto Fang Hui, vicepresidente di ZTE.

"Il processore Intel Xeon D è ottimizzato per ambienti potenti e a spazio ridotto ed è una scelta eccellente per location al limite. Con l'uso dell'Intel Xeon D, il design OLT di ZTE realizza forti capacità e servizi informatici anche alla periferia della rete," ha detto Dan Rodriguez, vicepresidente del Data Center Group e General Manager della Network Compute Division di Intel. "Intel ha un crescente portafoglio di prodotti e tecnologie che porta performance e intelligenza avanzate dal cuore del data center alla periferia della rete. Lavorando con partner come ZTE, insieme possiamo realizzare soluzioni perfette per aiutare i Communication Service Providers a trasformare le loro reti."

Con l'expertise tecnico e l'innovazione nel campo dell'accesso ottico, ZTE si piazza al primo posto tra i fornitori 10G PON, e secondo tra i provider CPE e distributori di accesso ottico in termini di quote di mercato globali. La piattaforma di accesso ottico flagship di ZTE, TITAN, è stata largamente adottata in Cina, Italia, Brasile e Messico.

Oltre alla soluzione Light Cloud, ZTE ed Intel hanno anche pubblicato congiuntamente un libro bianco di blade integrata in OLT il 18 febbraio 2019.

Informazioni su ZTE

Contatto media:

