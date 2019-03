6 marzo 2019- 19:30 ZTE ospita il summit 5G al Mobile World Congress 2019 per accogliere un mondo più smart e connesso

- Il summit mette insieme oltre 300 manager e rappresentanti di operatori di telecomunicazioni di fama mondiale, produttori di chip, e settori verticali per esplorare come si possa costruire un mondo più smart e connesso. I clienti e partner globali chiave di ZTE, come China Mobile, China Telecom, China Unicom, VEON, Telenor, Telkomsel, Wind Tre, Qualcomm, Intel e Tencent, hanno partecipato al summit per condividere la loro esperienza di utilizzo di rete 5G e innovazione di modello di business.

"Come pioniere leader nel 5G, ZTE ha una gamma completa di prodotti e soluzioni end-to-end, ed esplorerà lo sviluppo del 5G insieme a tutti voi," ha detto Wang Xiyu, CTO di ZTE nel suo discorso di apertura del summit. "Aderendo alla leadership tecnologica, ZTE si impegnerà ad essere il miglior partner per tutti voi."

Il dr. Chih-Lin I, scienziato capo del China Mobile Research Institute, tecnologie wireless, ha anche spiegato l'esperienza di China Mobile e le sue strategie di implementazione verso un 5G RAN aperto e smart. Al Mobile World Congress 2019, China Mobile e ZTE hanno congiuntamente verificato il rafforzamento del bilanciamento del carico sulla base del framework O-RAN ed esplorato l'applicazione dell'intelligenza artificiale in una rete wireless.

Yogesh Malik, group CTO di VEON, ha presentato la visione di VEON per il proprio viaggio nella digitalizzazione e condiviso l'incredibile esperienza e strategia dell'azienda sui mercati emergenti nell'era 5G. Essendo uno dei top 10 operatori mobili al mondo, VEON si focalizza sul miglioramento dell'efficienza di rete e virtualizzazione del core network al fine di fornire agli utenti finali più servizi digitali, utilizzando dati massivi nella rete per creare valore.

Inoltre, il dr. Xiang Jiying, scienziato capo di ZTE Corporation, ha tenuto un discorso programmatico intitolato "Tenersi pronti per l'utilizzo commerciale del 5G". Ha detto che in quanto vendor primario in grado di fornire soluzioni 5G end-to-end, ZTE ha accumulato molte tecnologie chiave 5G, come Massive MIMO, NOMA, e scattering mmWave.

In più, al Mobile World Congress 2019, Intel e ZTE hanno lanciato congiuntamente la soluzione Light Cloud per il 5G. La soluzione si basa sugli innovativi prodotti Intel Edge, che sono perfettamente integrati e incorporati nella piattaforma flagship ad accesso ottico di ZTE, TITAN, così realizzando la profonda convergenza tra MEC ed NFV.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/826902/ZTE_5G_Summit.jpg