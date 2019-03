6 marzo 2019- 19:25 ZTE si aggiudica il premio innovazione per la tecnologia mobile 2018 di GTI

- ZTE ha contribuito significativamente alla ricerca, al collaudo, alla cooperazione industriale e alla commercializzazione dell'architettura SA. Nel 2018, ZTE si è attestata la posizione di leader nel lancio di una soluzione SA di natura commerciale completa di prodotti in serie a banda completa per uno scenario onnicomprensivo, a supporto del dispiegamento su ampia scala del 5G e della prima commercializzazione della rete SA per il 5G.

In collaborazione con operatori globali, ZTE ha creato le prime reti SA 5G pilota in Cina e in Europa, eseguito la prima telefonata SA 5G conforme a 3GPP a 2,6 GHz e 3,5 GHz e completato la prima connessione mondiale NR IoT conforme alla specifica SA 3GPP. Pertanto, ZTE ha verificato pienamente la fattibilità e i vantaggi della rete SA, ed ha accumulato una ricca esperienza nella commercializzazione della tecnologia 5G.

"Per ZTE, la vincita del premio di innovazione GTI nella tecnologia mobile è un grande onore e un riconoscimento degli sforzi compiuti dall'azienda nella promozione del 5G" ha affermato Dr. Han Gang, Vice President di ZTE TDD and 5G Products. "ZTE continuerà a collaborare con i partner GTI nella promozione dello standard TD-LTE e nello sviluppo industriale del 5G."

Dal 2011 GTI si impegna a promuovere la maturità e la commercializzazione globale dello standard TD-LTE e della convergenza tra TDD e FDD. Dagli inizi del 2016, il programma GTI 2.0 creato dal Mobile World Congress ha l'obiettivo di spingere l'adozione dello standard TD-LTE e l'evoluzione da 4G a 5G e a far maturare l'ecosistema 5G.

Ferma sostenitrice del TD-LTE e del 5G, ZTE ha compiuto passi da gigante nella standardizzazione di tali standard, nello sviluppo di strumenti e chipset e nell'adozione di reti globali.

A oggi, ZTE collabora e ha eseguito collaudi 5G assieme ad oltre 20 degli operatori più importanti del mondo e ha lanciato una serie di prodotti commerciali 5G end-to-end per rispondere in modo esaustivo alla prima ondata di adozione della rete 5G. In futuro, ZTE continuerà a collaborare con i partner ai test 5G e ad accelerare la commercializzazione della tecnologia 5G nel mondo.

