6 marzo 2019- 19:23 ZTE, Wind Tre e Open Fiber eseguono la prima videochiamata in 5G attraverso il Mediterraneo

- Avvenuta attraverso la rete 5G pilota de L'Aquila, la videochiamata si è avvalsa delle soluzioni 5G end-to-end di ZTE, tra cui RAN, rete core, carrier e dispositivo. La videochiamata tra due smartphone 5G ZTE è partita con successo da Barcellona, dove è in corso il Mobile World Congress per raggiungere L'Aquila, sede del Centro ricerca e innovazione sul 5G di ZTE. Dalla postazione ZTE presso l'MWC di Barcellona è stato presentato lo streaming live della videochiamata.

La strategica partnership tra ZTE, Wind Tre e Open Fiber conduce da mesi l'esperimento MISE sul 5G, in collaborazione con l'università de L'Aquila, e in programma da 2018 al 2020. Nel corso di questo periodo, ZTE, Wind Tre e Open Fiber hanno sviluppato assieme la prima rete 5G precommericiale europea. Inoltre, durante il summit "ZTE Wireless User Congress and 5G" tenutosi a L'Aquila il 15 novembre 2018, ZTE e i partner hanno offerto una dimostrazione 5G delle tecnologie UAV HD e VR Panorama live streaming.

Forte di performance tecnologiche end-to-end, ZTE sta lavorando alla creazione di reti efficaci e di eccellenza destinate agli operatori nell'era del 5G. A oggi, ZTE collabora al 5G con 30 operatori in tutto il mondo e ha lanciato prodotti commerciali 5G end-to-end rispondendo ai requisiti della prima ondata di implementazioni della rete 5G.

In futuro, ZTE continuerà a collaborare con i partner per promuovere pienamente la tecnologia 5G e accelerarne la commercializzazione nel mondo, allo scopo di offrire agli utenti globali esperienze avanzate.

Informazioni su ZTE

ZTE è un fornitore di sistemi avanzati di telecomunicazioni, di dispositivi mobili e di soluzioni tecnologiche professionali per consumatori, carrier, imprese e settore pubblico. Come parte della strategia nel settore dell'ICT mobile, ZTE è impegnata nell'offerta ai clienti di innovazioni integrate e complete in grado di portare eccellenza e valore nel quadro della convergenza tra i settori delle telecomunicazioni e delle tecnologie informatiche. Quotata alle borse di Hong Kong (codice azionario H: 0763.HK) e di Shenzhen (codice azionario A: 000063.SZ), la società fornisce prodotti e servizi a più di 500 operatori in oltre 160 paesi. ZTE investe il 10% del fatturato annuo in attività di ricerca e sviluppo e svolge ruoli guida in varie istituzioni internazionali che puntano a definire nuovi standard nelle telecomunicazioni. ZTE è fortemente impegnata nelle iniziative di responsabilità sociale d'impresa e fa parte del Global Compact delle Nazioni Unite. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.zte.com.cn.

