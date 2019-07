Oggi a Roma il convegno "EPA, ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT"

Nell’ottica del rafforzamento delle relazioni tra Giappone e Italia e della promozione del reciproco interscambio commerciale e a seguito dell’entrata in vigore nello scorso febbraio dell’EPA, inizia oggi a Roma, presso la Terrazza dell'Associazione Civita in Piazza Venezia 11, il convegno "EPA, ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT: LA CRESCITA DELL'EXPORT ITALIANO VERSO IL GIAPPONE" organizzato da CONFAPI Lazio-associazione delle micro-piccole e medie imprese, con il Patrocinio Gratuito della Regione Lazio, in collaborazione con SACID – servizi per il commercio estero e con Mediolanum Private Banking.

La crescita dell'export italiano in Giappone

Presiede e Modera Dott. Marco Tarica Delegato all’Internazionalizzazione Confapi Roma. Molti gli interventi in programma : Cristiano Zagari Regione Lazio – Relazioni Internazionali e Affari Comunitari, il Ministro Akihiko Uchikawa Vice Capo Missione Ambasciata del Giappone in Italia, Roberta De Robertis - Direttore Agenzia delle Dogane e Monopoli “Le prove dell’origine nell’Accordo UE- Giappone”, Maria Teresa Bastiani - Senior Trade Official MISE “L’Accordo di partenariato economico (EPA) tra UE e Giappone: un’opportunità per le imprese”, Prof. Giovanni Farese - Associato Storia Economica Università Europea di Roma “L'Economic Partnership Agreement in una prospettiva di storia economica mondiale”, Sara Armella - Studio Legale Armella Milano “EPA: Le opportunità per il Made in Italy e per le Joint Venture”, Giacomo Maggiaro - Presidente Unionalimentari Latina “Case History: Eccellenze Italiane in Giappone” e Caterina Consales – Mediolanum Private Banking “Banca Mediolanum a supporto degli imprenditori virtuosi”

Con “Accordo di Partenariato Economico” (APE) tra Unione Europea e Giappone (in inglese “Economic Partnership Agreement” – EPA) si intende il più grande trattato commerciale bilaterale sottoscritto dalla UE, che dà il via alla più vasta area di libero scambio del mondo, pari a un terzo dell’economia globale. L’accordo è stato firmato al vertice di Tokyo il 17 luglio 2018, tra i rappresentanti dell’Unione Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione europea, e Donald Tusk, presidente del Consiglio europeo, insieme al primo ministro giapponese Shinzo Abe.

L’accordo di partenariato economico e l’accordo di partenariato strategico tra il Vecchio Continente e il Giappone sono entrati ufficialmente in vigore l’1 febbraio 2019.