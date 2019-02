Cosmetica Italia a Cosmoprof Worldwide Bologna 2019: Cosmetica Italia è al fianco di BolognaFiere nel rappresentare un settore fiorente per l’economia nazionale e mondiale in occasione di Cosmoprof Worldwide Bologna 2019.

Tra approfondimenti sui trend di mercato, convegni ed eventi a supporto delle diverse realtà che compongono il settore beauty, il calendario delle attività proposto da Cosmetica Italia durante la fiera, dove sarà presente con una lounge presso il Centro Servizi (blocco D – 1° piano), sarà vario e articolato.



Grande novità di questa edizione sarà la mostra Leonardo Genio e Bellezza (Centro Servizi) che, in collaborazione con Accademia del Profumo e Cosmoprof, renderà omaggio a uno dei più grandi geni italiani a cinquecento anni dalla sua scomparsa. La mostra approfondirà uno degli aspetti meno conosciuti di Leonardo da Vinci, le sue invenzioni in campo cosmetico.



Nel cuore del quartiere fieristico sarà presente anche La forza e il sorriso con Beauty Gives Back hosted by Boutique. Per la prima volta, l’iniziativa charity promossa da Cosmoprof, devolverà il ricavato dell’evento di raccolta fondi all’associazione che realizza laboratori di bellezza per le donne in trattamento oncologico.



Cosmetica Italia contribuirà inoltre ad arricchire il confronto sul tema chiave di Cosmoprof 2019, la sostenibilità. Venerdì 15 marzo (ore 13:15 – Cosmotalks) si terrà il seminario Environmental footprint: an opportunity for beauty companies, mentre dal 14 al 17 marzo l’Associazione coordinerà l’intervento di GREEN Bocconi presso la Cosmopack Factory.



La giornata inaugurale di Cosmoprof sarà caratterizzata dal tradizionale convegno internazionale (venerdì 15 marzo ore 10, Palazzo Congressi – Sala Italia): Il tempo della bellezza consapevole. Consumi regole e imprese verso l’economia circolare.



Come consueto il Centro Studi proporrà diversi momenti di approfondimento sui dati economici di settore; tra questi Numeri, trend, valori della cosmetica (giovedì 14 e venerdì 15 marzo – Lounge Cosmetica Italia).



Saranno invece rispettivamente a cura del Gruppo Cosmetici Erboristeria e del Gruppo Cosmetici per l’Estetica i convegni L’evoluzione del cosmetico a connotazione naturale (sabato 16 marzo ore 10:30 – Lounge Cosmetica Italia) e Il settore dell’estetica professionale verso la sfida dell’era digitale (domenica 17 marzo ore 10 – Centro Servizi, Stage 2).



Non mancherà Accademia del Profumo che all’interno di Cosmoprime esporrà i finalisti della 30esima edizione del Premio; Camera Italiana dell’Acconciatura confermerà invece la propria presenza con l’Hair Ring e la tavola rotonda I giovani acconciatori si raccontano: da apprendista a imprenditore. Il futuro che verrà (lunedì 18 marzo ore 10:30 – Lounge Cosmetica Italia).



«Grazie alla partnership strategica con BolognaFiere, Cosmoprof Worldwide Bologna si conferma l’appuntamento chiave per evidenziare la competitività del sistema cosmetico italiano, formato da aziende orientate al miglioramento continuo – commenta il presidente di Cosmetica Italia, Renato Ancorotti – Lo dimostrano le ultime rilevazioni che, anche a fronte di una contrazione del PIL, segnalano un fatturato globale prossimo nel 2018 agli 11,2 miliardi di euro (+2%) grazie al significativo contributo della domanda estera con esportazioni a +3,5%. Questi sono solo alcuni tratti di un’industria che può essere annoverata tra le eccellenze del nostro Paese e che auspichiamo possa avere il giusto riconoscimento da parte delle istituzioni».



GLI APPUNTAMENTI DI COSMETICA ITALIA A COSMOPROF BOLOGNA 2019



Da giovedì 14 a domenica 17 marzo

Accademia del Profumo - Esposizione dei profumi finalisti della 30° edizione del premio

Cosmoprime, stand G1-G2 / E2-F1

Da giovedì 14 a domenica 17 marzo

GREEN Bocconi con il contributo di Cosmetica Italia

Cosmopack Factory area S.M.A.R.T. Pad. 19

Da giovedì 14 a lunedì 18 marzo

Mostra Leonardo Genio e Bellezza

Centro Servizi, blocchi C e D

Beauty Gives Back hosted by Boutique

Evento di beneficenza a favore de La forza e il sorriso

Centro Servizi

Da domenica 17 a lunedì 18 marzo

Camera Italiana dell’Acconciatura

HairRing, Centro Servizi - Stage 2

Giovedì 14 marzo

Numeri, trend, valori della cosmetica

Ore 13.00 – 14.00, Lounge Cosmetica Italia

Venerdì 15 marzo

Convegno Internazionale: Il tempo della bellezza consapevole. Consumi, regole e imprese verso l’economia circolare Ore 10.00–13.00, Palazzo Congressi - Sala Italia

“Environmental footprint: an opportunity for beauty companies” (convegno in italiano)

Ore 13.15-14.00, Cosmotalks

Numeri, trend, valori della cosmetica

Ore 15.30–16.30, Lounge Cosmetica Italia

Top 10 dei prodotti cosmetici più innovativi

Intervento di Marco Macconi (Mintel)

Ore 16.30–17.00, Lounge Cosmetica Italia

Sabato 16 marzo

L’evoluzione del cosmetico a connotazione naturale

Ore 10.30 – 12.00, Lounge Cosmetica Italia

Domenica 17 marzo

Il settore dell’estetica professionale verso la sfida dell’era digitale

Ore 10.00-10.45, Centro Servizi - Stage 2

Lunedì 18 marzo

Tavola Rotonda a cura di Camera Italiana dell’Acconciatura: I giovani acconciatori si raccontano: da apprendista a imprenditore. Il futuro che verrà

Ore 10.30 – 12.00, Lounge Cosmetica Italia