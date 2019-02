Cosmoprof Worldwide Bologna celebra l'eccellenza dell'industria cosmetica

Cosmoprof Worldwide Bologna, l’osservatorio privilegiato per scoprire in anteprima mondiale le tendenze, le novità e le tecnologie all’avanguardia dell’industria cosmetica, celebra l’innovazione e l’eccellenza del settore beauty.



Cosmopof e Cosmopack Awards premiano i progetti più innovativi presentati dai 2.947 espositori di Cosmoprof Worldwide Bologna 2019. Un riconoscimento importante all’interno dell’unico evento fieristico al mondo che coinvolge l’intera filiera del beauty.

Un premio che permette alle aziende di affiancare al proprio brand il sigillo di qualità di Cosmoprof Worldwide Bologna, punto di riferimento internazionale per le imprese del settore. L’iniziativa si avvale inoltre del contributo di due importanti agenzie internazionali, Beautystreams e centdegrés.



Per l’edizione 2019, il progetto diventa interattivo e permette un maggiore coinvolgimento degli operatori e dei buyer presenti a Bologna. Dal 14 al 18 marzo al Centro Servizi l’installazione The Store, progettata in collaborazione con l’agenzia di design centdegrès, proporrà una customer experience interattiva, con i progetti di aziende internazionali del settore beautytech (Signify, Elsecorp, Holofil, Viewtoo and Reveive) per consentire ai visitatori di testare i prodotti, scoprire materiali e informazioni esclusive e osservare da vicino i nuovi packaging.



I vincitori, selezionati da una giuria di esperti coordinati da Beautystreams, saranno annunciati Venerdì 15 Marzo. Per la prima volta inoltre i visitatori potranno votare i loro prodotti preferiti, utilizzando gli strumenti a disposizione all’interno di The Store.



COSMOPROF AWARDS

Cosmoprof Awards celebra le novità delle aziende di prodotto finito, per il settore hair, nail, skincare ed estetica profesisonale, secondo 6 categorie: Hair Product, Make-Up Product, Nail Product, Natural & Organic, Personal Care Product e Visitors’ Choice.



Le proposte delle aziende saranno selezionate sulla base degli elementi di innovazione, commerciabilità, impatto di marketing, capacità di costruire il brand, impatto sui social media e presenza sul web di ciascun brand.



A selezionare i migliori prodotti, una giuria composta da top retailer, giornalisti, influencer e opinion leader del settore:



• Nicky Kinnaird, Founder, Space NK (UK)

• Sandra De Bailliencourt, Managing Director, Sparknews (FRANCE)

• Jeb Gleason-Allured, Editor in Chief, Global Cosmetic Industry magazine (USA)

• Carlotta Jacobson, President, Cosmetic Executive Women (USA)

• Susanne Jentsch, Head of Consumer Trends, Beiersdorf (GERMANY)

• Jane Jin, Executive Vice President, CJO Shopping (KOREA)

• Alison Levy Bringé, Chief Marketing Officer, Launchmetrics (USA)

• Vincent Longo, Celebrity Makeup Artist & Cosmetics Entrepreneur (AUSTRALIA)

• Michael Nolte, Creative Director, BEAUTYSTREAMS (USA)

• Karine Ohana, Co-Managing Partner, OHANA & CO (FRANCE)

• Renee Parker, Head of Luxury Beauty, Amazon (UK)

• Philip Russo, Editor and Publisher, Global Retail Brands Magazine (USA)

• Glenn Silburn, Publisher & Commercial Manager, Professional Beauty (AUSTRALIA)

• Jennifer Weil, European Beauty Editor, WWD (FRANCE)



COSMOPACK AWARDS



Cosmopack Awards è un riconoscimento al ruolo della formula, delle tecnologie e del packaging design per il successo di un prodotto cosmetico e celebra l’eccellenza della filiera produttiva presente a Cosmopack. 6 le categorie: Make-Up Formula, Make-Up Packaging Technology, Packaging Design, Skin Care Formula, Skin Care Packaging Technology, Visitors’ Choice.



Il contest premia l’innovazione, la creatività, la sostenibilità ambientale e la ricerca alla base dei processi di creazione e realizzazione di un prodotto.



A selezionare i migliori progetti, una giuria con i dirigenti dei brand internazionali leader del mercato, designer, esperti R&D e stampa specializzata:



• Stephanie Bertand, Senior Manager Skin R&D Trends & Prospective Innovation, Coty (FRANCE)

• Nadia Calafati, Color Specialist, Kiko Milano (ITALY)

• Cornelia Greko, Design Director, Oriflame (SWEDEN)

• Louis Houdart, CEO & VP French Chamber of Commerce, Creative Capital (CHINA)

• Elie Papiernik, Founder & CEO, Centdegres (FRANCE)

• Vasiliki Petrou, Executive Vice President, Unilever Prestige (UK)

• Oonagh Phillips, Editor in Chief, BW Confidential (FRANCE)

• Laurie Pressman, Vice President, Pantone (USA)

• Jill Scalamandre, President, Bareminerals, Buxom, Global Development Shiseido Makeup (USA)

• Tim Sykes, Head of Content, Packaging Europe (UK)

• Kilala Tilaar, Deputy Marketing Director, Martha Tilaar Group (INDONESIA)

• Lan Vu, Founder & CEO, BEAUTYSTREAMS (USA)

• Eva Yean, Senior Vice President, Global Product Development, NYX Professional Makeup (USA)

• Angelika Meiss, Senior editor, COSSMA (GERMANY)



THE LIFE ACHIEVEMENT AWARD



Anche quest’anno, Cosmoprof Worldwide Bologna celebra un professionista, esponente dell’intero settore della bellezza, che si è distinto per talento e tenacia nel rinnovare l’industria cosmetica.



Il Life Achievement Award 2019 sarà attribuito a Frédéric Fekkai, da oltre 30 anni uno degli attori internazionali più importanti del mondo della bellezza.



Nato ad Aix-en-Provence, in Francia, Frédéric ha raggiunto in breve tempo l’apice del successo nell’universo hair. Nel 1989 i tagli moderni di Frédéric hanno attirato l’attenzione di Bergdorf Goodman, che l’ha invitato ad aprire un salone nel suo celebre department store. Frédéric Fekkai Beauty Center è diventato immediatamente una mecca delle bellezza, nonché la prima beauty day spa negli USA.



Nel 1995, Frédéric Fekkai si è evoluto e da proprietario di salone è diventato stylist e fondatore di una propria linea di prodotti luxury.



Il brand è stato acquistato nel 2008 da Procter & Gamble, e poi nuovamente nel 2015 da Fekkai Brands LLC. In questo intervallo di tempo, Frédéric Fekkai ha lavorato come consulente, rivestendo un ruolo strategico per portare in alto il nome del brand. Sempre appassionato di sviluppo e innovazione, Frédéric e sua moglie Shirin hanno lanciato Bastide nel 2017, traendo ispirazione dalla luce e dalla vivacità della città natale di Frédéric, Aix-en-Provence. La collezione è protagonista di una boutique ad Aix-en-Provence e venduta dai top retailer di Nord America, Europa e Australia.



Nel 2018, Frédéric Fekkai ha riacquisito il suo brand omonimo, e dal momento che il mercato e i consumatori chiedono una continua evoluzione, continua ad essere un arbitro dello stile.

Fekkai attualmente gestisce saloni nei mercati più importanti, tra cui New York City, Greenwich, Dallas e Palm Beach.



Per maggiori informazioni, www.cosmoprof.com