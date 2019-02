Cosmoprof Worldwide Bologna: oltre 500 operatori coinvolti nel Roadshow

Sono stati oltre 500 gli operatori dell’industria cosmetica che hanno partecipato ai roadshow di Cosmoprof Worldwide Bologna 2019, organizzate con il supporto del Ministero dello Sviluppo Economico e di ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane nei principali mercati internazionali.



Per il 2019, sono state 6 le tappe del programma, che da 4 anni promuove la piattaforma Cosmoprof nel mondo, rafforzando l’identità del network a livello internazionale e facilitando la nascita di nuovi contatti. Gli organizzatori di Cosmoprof Worldwide Bologna si sono recati in Giappone (Tokyo, 18 e 19 Ottobre 2018), Corea Del Sud (Seoul, 29 e 30 Ottobre 2018), Kenya (Nairobi, 21 - 23 Novembre 2018), Russia (Mosca, 8 – 10 Dicembre 2018), India (New Delhi, 12 e 13 Dicembre 2018) e Arabia Saudita (Riyadh, 17 e 18 Dicembre 2018), per presentare le iniziative della manifestazione 2019 che maggiormente aiutano le aziende espositrici a sviluppare nuovi progetti di business.



Importatori, produttori, distributori, associazioni, giornalisti e brand locali hanno particolarmente apprezzato l’attenzione che Cosmoprof rivolge alla selezione di profili di buyer di alta qualità, in rappresentanza dei maggiori retailer del mondo. Grazie a queste attività, sono oltre 70 i paesi rappresentati dalle aziende espositrici a Bologna e 150 le nazioni di provenienza degli operatori che visitano la manifestazione. Per offrire maggiori opportunità agli espositori 2019, il Buyer Program di Cosmoprof Worldwide Bologna, strumento consolidato per facilitare l’incontro tra domanda e offerta nell’industria cosmetica, si avvarrà di un nuovo software di match-making, COSMOPROF MyMatch, che grazie ad un’avanzata analisi dei dati e algoritmi ad apprendimento automatico e all’utilizzo di tecnologie digitali, garantirà a buyer ed espositori di ottenere il massimo in termini di matchmaking, programmazione degli incontri e cataloghi di prodotti. Già prima della manifestazione, i partecipanti potranno definire la loro personale agenda di incontri. Tra i partner dell’edizione 2019 per le attività di incoming con i principali mercati, un importante accordo è stato siglato con China Commerce Association for General Merchandise – Cosmetics International Branch, per invitare a Bologna buyer e distributori dalla Cina.



Durante gli incontri è emerso come il ruolo di Cosmoprof di incubatore delle tendenze per lo sviluppo futuro dell’industria cosmetica sia ormai assodato anche tra gli operatori di nuovi mercati. La manifestazione di Bologna, con l’apertura di Cosmopack e di Cosmo|Perfumery & Cosmetics dal 14 al 17 Marzo e di Cosmo|Hair&Nail&Beauty Salon dal 15 al 18 Marzo, si conferma l’evento di riferimento per l’industria.



GIAPPONE, TOKYO – 18 e 19 Ottobre 2018

La prima tappa del roadshow Cosmoprof 2019 ha portato gli organizzatori della manifestazione in Estremo Oriente, in uno dei mercati più interessanti per la crescita del settore beauty. In Giappone, le esportazioni di prodotti cosmetici hanno raggiunto nel 2017 una crescita dell’80%, soprattutto verso Hong Kong, Cina e Taiwan. Le aziende e le associazioni intervenute ben conoscono le manifestazioni Cosmoprof nel mondo, ma lo sviluppo in occidente della J-Beauty si scontra con difficoltà non ancora completamente risolte. Le aziende locali sono solitamente piccole o medie imprese, non abituate ad un approccio internazionale al mercato; i loro prodotti spesso non sono studiati per i mercati stranieri, e la gestione delle procedure di registrazione in Europa sono molto complicate. A questo si aggiungono le differenze di cultura e di tradizioni nella cura della persona: non sono molti infatti i marchi occidentali adatti al mercato locale. L’incontro è stato l’occasione per discutere le dinamiche da attuare nel corso delle prossime edizioni di Cosmoprof Worldwide Bologna per facilitare il superamento delle barriere ancora esistenti.



COREA DEL SUD, SEUL- 29 e 30 Ottobre 2018

Sono state numerose le presenze alla tappa di Seul. Durante l’incontro, è emerso chiaramente che l’industria cosmetica coreana si sta indirizzando a grandi passi verso una diffusione nei mercati esteri, forti della crescita qualitativa e quantitativa degli ultimi 5 anni.

Per la maggior parte dei produttori locali, l’Europa rappresenta una sfida: la maggior parte dei prodotti creati per il mercato interno non sono adatti ai consumatori europei, e a questo si aggiungono le difficoltà legate alle procedure di certificazione, che molte aziende non riescono ad affrontare. Nonostante questo, è indubbio l’interesse da parte delle aziende locali a nuovi mercati occidentali. In crescita anche le importazioni: ad oggi i principali department e retail store in Corea offrono per il 90% solo prodotti “made in Korea”, ma il consumatore medio sta cambiando, e grazie alla globalizzazione del mercato online sono sempre di più le richieste di nuovi prodotti. Con questi presupposti, a Cosmoprof il numero di espositori, importatori e distributori provenienti dalla Corea sono destinati ad aumentare di anno in anno.



KENYA, NAIROBI – dal 23 al 25 Novembre 2018

Alla presentazione che si è svolta a Nairobi hanno partecipato distributori, titolari di saloni beauty e hair e retailrer. L’incontro ha permesso di analizzare le caratteristiche del mercato locale e valutare nuove partnership. Il Kenya rappresenta infatti un’opportunità di investimento importante per le aziende cosmetiche, grazie alla crescita del settore. Le politiche intraprese dal governo e il forte aumento demografico stanno facilitando lo sviluppo di una classe media sempre più consapevole dell’importanza di scegliere prodotti di qualità per la cura della persona. Cosmoprof Worldwide Bologna diventa un appuntamento importante per le aziende locali, interessate ad esportare i prodotti afro in un’Europa sempre più multietnica; per gli importatori che vogliono ampliare il range di prodotti a disposizione nel paese; per le multinazionali che grazie a Cosmoprof possono incrementare le relazioni con le realtà keniote e valutare nuovi progetti di investimento.



RUSSIA, MOSCA – 10 e 11 Dicembre 2018

Durante la presentazione a Mosca sono intervenuti aziende, distributori e importatori locali. In Russia, il comparto più performante è sicuramente quello della Profumeria: ogni anno il settore registra una crescita dal 15 al 20%. Il paese è sicuramente un mercato importante per le aziende straniere, soprattutto italiane: il “made in Italy” è molto apprezzato, sinonimo di lusso ed eccellenza. Le importazioni di prodotti italiani hanno visto una crescita nel primo semestre del 2018 dei 17,7% rispetto allo stesso periodo nel 2017, soprattutto per i prodotti per la cura del capello, la tipologia più importata. Cosmoprof è una realtà conosciuta tra gli addetti ai lavori nel paese: è la piattaforma ideale per recepire nuovi brand interessati alla distribuzione locale, e le associazioni nazionali stanno definendo politiche di supporto per incrementare le esportazioni dei prodotti russi nei mercati stranieri.



INDIA, NEW DELHI – 12 e 13 Dicembre 2018

Dopo la prima edizione di Cosmoprof India dello scorso settembre, l’incontro con gli operatori, i distributori e i brand a New Delhi ha evidenziato l’entusiasmo per gli eventi della piattaforma, e soprattutto per la manifestazione in programma a Mumbai. Sono molto alte le aspettative per lo sviluppo di Cosmoprof India, tuttavia è emersa durante l’incontro l’importanza per i brand locali di visitare l’evento di Bologna per incontrare produttori e fornitori di packaging. La crescita del mercato indiano, che registra percentuali costantemente a doppia cifra, getta tutte le premesse per la nascita di un nuovo trend di mercato: dopo K-Beauty e J-Beauty, non è così avventato pensare che si parlerà presto anche di I-Beauty.



ARABIA SAUDITA, RIYAD – dal 16 al 18 dicembre 2018

All’incontro a Riyad hanno presenziato distributori, importatori locali, retailer e aziende, particolarmente specializzate in skin care e hair care, profumeria e fragranze di nicchia, prodotti cosmetici protettivi e decorativi, forniture per saloni beauty e hair, prodotti farmaceutici. Il mercato saudita si sta aprendo sempre più ai brand internazionali, grazie a nuove politiche e norme che facilitano la certificazione e l’ingresso di prodotti stranieri nel paese. Sono molte quindi le opportunità di sviluppo per le aziende di prodotto finito, ma non solo: le aziende locali sono interessate a stabilire nuove relazioni di business con aziende di ingredienti e materie prime, contoterzisti e fornitori di packaging primario e secondario. Cosmoprof Worldwide Bologna, grazie alla presenza in un unico luogo di tutti i comparti dell’industria cosmetica, è l’evento ideale per rispondere alle necessità dell’industria locale.



