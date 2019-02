"Cosmotalks", le sessioni di approfondimento di Cosmoprof Worldwide Bologna

Cosmoprof Worldwide Bologna 2019, la manifestazione B2B per l'industria cosmetica leader a livello mondiale, è l’osservatorio privilegiato per scoprire in anteprima mondiale le tendenze, le innovazioni e le nuove tecnologie del settore. Per la terza edizione consecutiva, CosmoTalks offrirà ad operatori del settore, responsabili marketing e comunicazione, R&D e brand manager delle multinazionali del beauty uno sguardo unico sull’evoluzione dell’industria cosmetica del futuro.



Grazie a CosmoTalks, Cosmoprof offre un’opportunità di interazione tra espositori, trend setter e analisti del mercato. Dall’analisi delle ricerche, dei nuovi prodotti, dei trend di consumo e degli strumenti digital che opinion leader, agenzie di trend e aziende leader internazionali hanno individuato come base per l’evoluzione del settore, Cosmoprof favorisce lo sviluppo di prodotti e servizi in linea con le richieste del mercato.

Saranno oltre 30 le sessioni in programma, con la partecipazione di 150 speaker internazionali. 2 i palcoscenici riservati all’iniziativa, situati entrambi all’interno del Centro Servizi, il cuore del quartiere fieristico di Bologna. Grazie all’ubicazione strategica, per l’edizione di Marzo 2019 sono attesi oltre 5.000 partecipanti.

CosmoTalks arricchirà i contenuti di Cosmoprof Bologna 2019 nelle giornate di Giovedì 14, Venerdì 15 e Sabato 16 Marzo.

GIOVEDI 14 MARZO 2019

Sustainability now & next



Stage 1, 10.45 – 11.30

In collaborazione con: WGSN

Il tema della sostenibilità ambientale diventa sempre più cruciale per il consumatore, e per le aziende la sostenibilità non è più una possibilità, ma un elemento imprescindibile nel processo di creazione, produzione e distribuzione di un prodotto. WGSN analizzerà l’impatto del concetto di cosmesi green da un duplice punto di vista: quello del consumatore e quello dell’azienda cosmetica.

Impact & Beauty

Stage 2, 11.15 – 12.45

In collaborazione con: Sparknews

Dopo aver coinvolto gli espositori di Cosmoprof in un contest per premiare i processi più sostenibili, “Impact for Beauty”, organizzata da Cosmoprof e Sparknews, presenterà i 6 progetti più innovativi, analizzandone l’impatto ambientale, sociale ed economico: Naifcare, Le Parfum Citoyen, Madara Cosmetics, O’Right, Davines Group e IMA SpA.

The Scandinavian Trend: innovations, technologies and new cosmetic ingredients

Stage 1, 12.00 – 12.45

In collaborazione con: Business Sweden

Grazie all’utilizzo di ingredienti di qualità e alla ricerca di soluzioni di packaging innovative, l’industria cosmetica svedese gode di un ottimo riconoscimento a livello globale. In generale, le aziende scandinave influenzano le tendenze per il settore, e stanno giocando un ruolo di spicco anche nello sviluppo del concetto di cosmesi sostenibile, grazie all’attenzione rivolta alle materie prime e alle formulazioni. Il panel analizza gli ingredienti green più indicati disponibili oggi per l’industria cosmetica.

Ecological Natives: redefining sustainability for the future of your brand, from key trends to creative concepts

Stage 1, 13.15 – 14.00

In collaborazione con: Peclers Paris

L’attenzione che le giovani generazioni prestano alla sostenibilità ambientale dei prodotti beauty sta influenzando la ricerca, la produzione e la distribuzione dell’industria cosmetica.L’agenzia di trend Peclers Paris illustrerà progetti concreti che già oggi hanno un notevole

impatto sulle strategie della filiera cosmetica.

Beauty’s Digital Era: the power of social media & influencer marketing today

Stage 2, 13.30 – 15.00

In collaborazione con: Launchmetrics

Negli ultimi 10 anni, l'industria cosmetica ha vissuto una rivoluzione radicale dovuta

all’avvento delle tecnologie digitali e alla nascita della figura dell’influencer. Per le aziende è

diventato basilare imparare ad analizzare i dati generati dalla comunicazione digitale, per

comprendere a cosa è interessato il consumatore e definire una strategia di fidelizzazione ad

hoc. Il panel analizzerà le sfide del panorama digital attuale e come l’industria beauty può

sfruttare al meglio le opportunità presenti per fra crescere a livello qualitativo e quantitativo la

propria consumer base.

The CosmoTrendsReport: Bologna 2019

Stage 1, 14.30 – 15.15

In collaborazione con: Beautystreams

Beautystreams presenterà il report con i prodotti presentati a Cosmoprof Worldwide Bologna

2019 di maggior impatto per il mercato in ambito di colore, skin care, personal care, nail, hair,

packaging, profumeria e cosmesi. Ne analizzerà le strategie di marketing e di product

placement valutando l’impatto in ciascuna categoria.

E x Beauty

Stage 1, 15.30 – 17.00

In collaborazione con: Wired

L’e-commerce sta diventando un canale di vendita sempre più performante per il settore

beauty: oggi più che mai i brand beauty sono chiamati a incrementare gli investimenti

focalizzati su piattaforme di e-commerce e sulla online reputation . Il panel presenterà

l’evoluzione del retail online negli ultimi anni e il rapporto con la comunicazione social.

CBD-based cosmetics consumer and legal challenges

Stage 2, 15.45 – 16.30

In collaborazione con: ICMAD

Il cannabidiolo – CBD – è tornato alla ribalta, e anche l’industria cosmetica ne fa oggi largo

uso. Questo nuovo comparto deve gioco forza interfacciarsi da un lato con le limitazioni legali

vigenti, dall’altro con l’effettiva conoscenza da parte dei consumatori delle proprietà di questo

ingrediente. ICMAD coinvolgerà esperti attivi in questo settore, analizzando le migliori

soluzioni per sviluppare, produrre, distribuire e introdurre nel mercato i prodotti del futuro.

Smart Manufacturing and new technologies

Stage 2, 17.00 – 17.45

In collaborazione con: CosmeticsDesign-europe.com e Pharmintech Exhibition

Il panel sarà l’evento di lancio di S.M.A.R.T.- Solution, Manufacturing, Automation, Research &

Technology, la nuova area di Cosmopack dedicata alle soluzioni per l’industria cosmetica del

futuro, con le applicazioni più all’avanguardia di AI, big data e nanotecnologie. Preparare

l'industria per un futuro digitale significa trovare il giusto equilibrio tra fattore umano e

macchina. Il convegno esplorerà le ultime tecnologie che ridefiniscono la filiera produttiva.

VENERDI 15 MARZO 2019

From Fashion to Beauty – What challenges lie ahead in order to maintain brand

loyalty



Stage 1, 10.30 – 11.15

In collaborazione con: A+A Creative Emotion

Sono sempre più numerosi i brand fashion che presentano una linea beauty, ma quali sono i

giusti accorgimenti per mantenere la propria brand identity anche nel passaggio da fashion a

beauty, differenziando così il proprio prodotto? Sarà questo il tema del talk, moderato da A+A

Creative Emotion, agenzia di design multisettore.

Designing the new desirable style of sustainable beauty brands



Stage 1, 12.00 – 12.45

In collaborazione con: centdegrés

Oggi, estetica e sostenibilità sembrano essere due concetti distinti. Il panel, moderato da Elie Papiernik, propone una discussione su come rendere bello ciò che è sostenibile, per attrarre non solo i consumatori più esigenti, ma anche un bacino di utenti più numeroso.

Environmental footprint: an opportunity for beauty companies



Stage 1, 13.15 – 14.00

In collaborazione con: Cosmetica Italia

I relatori sottolineeranno l'importanza di una corretta ed efficace comunicazione di marketing sui benefici ambientali che i prodotti cosmetici Green possono offrire ai consumatori. L'impronta ambientale può diventare infatti un’opportunità per valorizzare l’approccio scientifico e competente delle aziende al tema della sostenibilità ambientale.

Retail x Beauty



Stage 2, 13.30 – 15.00

In collaborazione con: WWD

Qual è il futuro del retail? Quali le caratteristiche del canale distributivo del futuro e quali le opportunità di sviluppo per le aziende? WWD punterà l’attenzione su come per i brand di maggior successo elementi come velocità, flessibilità e analisi degli analytics sono diventati fattori strategici per rafforzare la fidelizzazione dei propri consumatori.

Commitment, new aspiration value for brands



Stage 1, 14.30 – 15.15

In collaborazione con: Carlin Creative Trend Bureau

I nuovi mezzi digital hanno incrementato la consapevolezza del consumatore delle conseguenze delle proprie azioni; anche l’acquisto di un cosmetico acquista un significato etico e sociale. Le aziende beauty sono chiamate ad un maggior impegno etico e sociale per rispondere alle esigenze di trasparenza del consumatore di oggi.

How to be successful in the Spa industry



Stage 2, 15.30 – 17.00

In collaborazione con: ISPA

Il seminario analizzerà le tendenze per il comparto spa, le aspettative del consumatore, quali sono i prodotti e i servizi più richiesti dagli hotel di lusso, dai resort, e dalle day spa e quale strategia devono adattare le aziende del settore per introdurre il proprio marchio nelle strutture di maggior pregio.

Chinese beauty brands going to the west for expansion or acquisitions



Stage 1, 15.45 – 16.30

In collaborazione con: Creative Capital

In Cina stanno crescendo aziende e brand di alto livello qualitativo, e molti imprenditori cinesi stanno valutando acquisizioni di brand europei per diversificare il proprio portfolio e incrementare le opportunità di business in occidente. Il talk presenterà alcuni casi di brand e piattaforme online di prodotti di nicchia “made in China” che stanno entrando nel mercato occidentale.



SABATO 16 MARZO 2019

Beauty through the lens of holistic wellness



Stage 1, 10.45 – 11.30

In collaborazione con: Euromonitor International

Tra le tendenze di maggior impatto per l’industria beauty, il filone olistico e l’attenzione rivolta al benessere come parte integrante di un trattamento beauty sta diventando un focus basilare per lo sviluppo di nuove linee da parte di brand cosmetici. Euromonitor International, società specializzata in ricerche di mercato, analizza come questo trend sta influenzando l’evoluzione dell’industria del futuro.

Digital innovation to create the future of beauty



Stage 2, 11.15 – 12.15

In collaborazione con: Living in Digital Times

L’innovazione tecnologica influenza radicalmente l’evoluzione dell’industria cosmetica. Sono le nuove tecnologie che favoriscono lo sviluppo di prodotti personalizzati e performanti, che non solo si adattano alle diverse tipologie di pelle e capelli, ma permettono anche di diagnosticare eventuali disturbi o patologie. E sono sempre più diffuse nei principali retail store le installazioni di realtà aumentata o virtuale che rendono più emozionante l’esperienza di acquisto.

J-Beauty: Made in Japan at Cosmoprof



Stage 2, 12.30 – 13.15

In collaborazione con: Chimar

Il Giappone è uno tra i mercatid i riferimento per l’industria Personal Care, e cresce in continuazione l’interesse per le tradizioni e i trattamenti beauty che rendono la pelle delle donne giapponesi luminosa, compatta e immune ai danni provocati dall’invecchiamento. Eppure, solo recentemente i brand cosmetici sono usciti dai confini nazionali per aprirsi a nuovi mercati. Questo è il primo passo per l’incedere sul mercato di una nuova tendenza: la J-Beauty.

The future of Perfumery: evolution or revolution



Stage 1, 12.00 – 12.45

In collaborazione con: International Perfume Foundation

Il settore della profumeria sta vivendo profondi cambiamenti. Il consumatore è sempre più attento agli ingredienti, e cerca fragranze sostenibili e personalizzate; contemporaneamente, il numero delle aziende produttrici di fragranze è aumentato a livello esponenziale. Il comparto deve forzatamente evolversi per recuperare il concetto ancestrale di fragranza: un mix prezioso di fiori e piante, con una minima parte di base alcolica. E’ proprio un ritorno ad una formula naturale che i consumatori chiedono a gran voce ai marchi di profumeria.

Bespoke beauty is set to be the biggest beauty trend of 2020



Stage 1, 13.15 – 14.00

In collaborazione con: Mintel

La personalizzazione del prodotto cosmetico è una delle macro-tendenze per il settore, soprattutto tra i consumatori più digitalizzati: le giovani generazioni non accettano più di essere un elemento passivo nel rapporto tra azienda e prodotto, ma vogliono giocare un ruolo decisionale nel processo stesso di creazione e design. Per rendere un prodotto beauty effettivamente “customizzato”, il dialogo tra azienda e consumatore deve pero proseguire, evolvendosi nel corso dell’intera evoluzione del prodotto.

Green Cosmetics: a focus on distribution channels



Stage 2, 13.30 – 15.00

In collaborazione con: Ecovia Intelligence

Introdotti inizialmente in sporadici punti vendita di prodotti alimentari bio, i cosmetici di derivazione naturale sono oggi tra i più ricercati in supermercati, drugstore, department store, negozi retail, farmacie, saloni professionali e centri spa. Senza dimenticare la vendita online, particolarmente diffusa tra i giovani. I partecipanti alla tavola rotonda si interrogheranno sull’evoluzione della distribuzione per la cosmesi green.

Gentz: shaping the future of male beauty



Stage 1, 14.30 – 15.15

In collaborazione con: Beautystreams

Il concetto di mascolinità si sta evolvendo, le nuove generazioni non riconoscono più i vecchi stereotipi e nuovi valori stanno influenzando la società. Tra i trend di maggior impatto, il Radical Dandysm: Beautystreams ne analizzerà l’impatto sull’industria cosmetica, a livello di proposte di skincare, hair, profumeria e industria del colore specifiche per il pubblico maschile di oggi.

Next x Beauty



Stage 2, 15.30 – 16.15

In collaborazione con: Founders Factory

Le grandi multinazionali hanno da tempo capito che le idee rivoluzionarie non sempre nascono

all’interno di un’azienda. Al contrario, crescono i progetti di investimento e sostegno di nuove start up e piattaforme beauty, che grazie all’utilizzo di nuove tecnologie e ad un approccio meno sistematico al mercato possono portare alla nascita di prodotti e servizi in grado di rivoluzionare il mercato. Founders Factory, acceleratore di start up, presenterà le piccole realtà industriali più innovative di oggi.

Artketing for China: the art infusion effect for beauty brands equities



Stage 1, 15.45 – 16.30

In collaborazione con: Somexing

L’arte è un elemento di marketing importante per lo storytelling di un brand. Il concetto di “Artketing”, analizzato durante il talk, permette alle aziende di comunicare ai propri clienti un’immagine più completa e coinvolgente e di presentarsi non solo come un marchio che vende prodotti beauty, ma anche come un portatore di cultura e di artigianalità.



Per maggiori informazioni, www.cosmoprof.com