15 giornalisti ambientalisti a New York, gratis per 6 giorni

Quest’autunno 15 giornalisti da tutto il mondo saranno ospitati gratis, o quasi, a New York per sei giorni di studio e di discussione come parte della nuova borsa di studio di Resilience Journalism presso la CUNY Graduate School of Journalism.

Il programma, previsto dal 22 al 27 ottobre 2017, si concentrerà sugli aspetti del cambiamento climatico e della resilienza, definita come la capacità dell’ecosistema di assorbire le aggressioni e mantenere ciononostante funzione e struttura fondamentali.

I giovani o meno giovani giornalisti che riusciranno a passare la selezione e a ottenere questa prestigiosa borsa di studio non passeranno la settimana seduti in un’aula. Avranno a disposizione i kayak nella Giamaca Bay, le biciclette per attraversare la città e cercare di trovare che cosa migliorare a New York e dovranno proporre soluzioni ai problemi ambientali in uno degli environments più difficili del mondo.

La borsa concessa copre i costi di alloggio, i corsi di istruzione e le spese di viaggio (in misura ragionevole) oltre alla maggior parte dei pasti.

I giornalisti convocati sono tenuti a leggere con impegno la documentazione che sarà loro inviata prima del viaggio e prepararsi alle discussioni fin da prima di arrivare a New York. Ci si aspetta logicamente una loro partecipazione attiva in ​​tutte le discussioni durante i lavori.

Il sostegno finanziario del programma Resilience Fellowship è fornito da The Rockefeller Foundation.

Il termine per la presentazione per le domande è il 31 agosto 2017.

Eleggibilità

La Resilience Fellowship è stata progettata per giornalisti non proprio all’inizio della loro carriera. Elemento di qualificazione è un significativo background sulle tematiche ambientali come giornalista, producer o freelance. I candidati devono avere almeno cinque anni di esperienza professionale a tempo pieno. In casi particolari, saranno presi in considerazione anche candidati meno esperti che abbiano dimostrato un notevole impegno giornalistico in materia.

La CUNY Graduate School of Journalism sta cercando giornalisti interessati a migliorare sia la qualità, sia la quantità della loro capacità di approfondimento nei confronti dei problemi di resilienza del clima: giornalisti propositivi per tutta la durata del seminario, disposti ad affrontare le sfide che verranno presentate.

I candidati devono rientrare in una delle seguenti categorie:

– giornalisti assunti da un fornitore di notizie oppure freelance a tempo pieno come redattori, producer, fotografi o giornalisti multimediali.

– innovatori del giornalismo le cui idee hanno il potenziale per influenzare il panorama giornalistico in modo significativo.

La CUNY Graduate School of Journalism incoraggia i giornalisti internazionali a partecipare al bando, purché siano in grado di esprimersi e scrivere in un buon inglese.

Applicazione

Tutti i giornalisti selezionati devono arrivare a New York entro le 15.30 di domenica 22 ottobre. La prima sessione di lavoro inizierà la sera stessa. I viaggi di ritorno possono essere programmati non prima delle 15.00 di venerdì 27 ottobre.

Le somme erogate non possono coprire giorni aggiuntivi a New York, ma tutti i partecipanti sono ​​invitati a spendere un po’ di tasca propria ed estendere la durata del viaggio, per godersi anche gli aspetti “turistici” della città: durante la settimana del seminario non ci sarà assolutamente tempo per fare altro.