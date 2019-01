Trofeo Conti Zecca, il 25 aprile si corre tra 21.000 Vigne di Negroamaro

Identità, territorio, sostenibilità. Il 2019 si apre all’insegna della promozione del territorio per Cantina Conti Zecca. Il 25 aprile si correrà tra i vigneti in fiore di negroamaro e lungo tutto il centro storico di Leverano per valorizzare la bellezza del paesaggio.



L’evento, denominato “21.000 Vigne di Negroamaro - Trofeo Conti Zecca”, è stato organizzato dall’Associazione sportiva dilettantistica Tre Casali, presieduta da Luigi Renis e dalla Cantina Conti Zecca in collaborazione con l’A.S.D. Atletica Leverano e con il patrocinio del Comune di Leverano, Provincia di Lecce, Regione Puglia, Fidal e Coni regionale, Gal Terre d’Arneo, Pro Loco di Leverano.



La gara, Mezza Maratona di livello nazionale, si snoderà lungo 21.097 km e attraverserà i vigneti di negroamaro, ma anche uliveti e il centro storico di Leverano, su cui svetta la Torre di Federico II. L’appuntamento è nella Cantina Conti Zecca , in via Cesarea a Leverano, alle 7.30 del mattino per iniziare alle 9.00. Ci si potrà iscrivere a partire dal primo febbraio 2019 accedendo a www.cronogare.it.



“L’evento è in linea con la filosofia della nostra azienda”, dice Clemente Zecca, il rappresentante più giovane dell’azienda. “Sostenibilità ambientale non vuol dire solo produrre vini da agricoltura sostenibile, ma anche promuovere la bellezza del territorio, la sua identità , la sua storia e tutelarlo”.



Spiega Luigi Renis, presidente dell’Associazione Tre Casali: “Sono attesi quasi 2mila atleti provenienti da tutte le parti d’Italia e anche d’Europa. Ha confermato la propria partecipazione anche la più volte campionessa europea, Laura Fogli”.



Tutti potranno diventare protagonisti del grande evento. Chi è meno allenato potrà mettersi in gioco, iscrivendosi alla “10.000 Vigne del Negroamaro”, lunga 10 chilometri, gara provinciale, giunta alla quinta edizione. Infine per famiglie e bambini e per chi è proprio arrugginito, vi è anche la “Corri e cammina tra le viti” da intendersi come una passeggiata tra i vigneti in fiore, di appena 5 chilometri. La quota di partecipazione sarà devoluta interamente in beneficienza.



Presto saremo in grado di fornirvi l’elenco delle strutture convenzionate dove soggiornare e pranzare a prezzi scontati per partecipare al grande evento.



https://www.facebook.com/21milavigne/