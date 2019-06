50 World's Best Restaurant: vince Mirazur, 2 italiani in lista

Il ristorante francese Mirazur, dello chef argentino Mauro Colagreco, è il miglior ristorante al mondo, almeno a sentire la prestigiosa classifica dei 50 World's Best Restaurant. A seguire il celebre Noma 2.0 dello chef Rene Redtzepi di Copenaghen mentre al terzo posto si è classificato Asador Extebarri nei Paesi Baschi. Le nuove regole non permettono ai numeri uno delle precedenti edizioni di concorrere, fuori quindi d'ufficio L'Osteria Francescana di Massimo Bottura, sul podio nel 2018. Tra i classificati, al numero 29 si è piazzato Piazza Duomo ad Alba mentre al 31esimo in lista Le Calandre dei fratelli Alajmo.

Scorrendo la classifica dei migliori ristoranti al mondo oltre le prime 50 posizioni, si trovano altri italiani, a cominciare dallo chef abruzzese Niko Romito de Il Reale, scivolato al 51esimo posto. A seguire, tre new entry, lo chef Mauro Uliassi a Senigallia (61), il Lido 84 dello chef Riccardo Camanini sul Lago di Garda (78) e il ristorante St. Hubertus a San Cassiano dello chef Norbert Niederkofler (116). Menzione speciale per Il Lido 84 che ha vinto il premio "Miele One to Watch 2019", dedicato al ristorante più promettente.