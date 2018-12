6,3 mln di turisti stranieri per le feste. Boom da Svizzera, Medio Oriente...

L'Italia piace non solo per il mare e il sole ma anche d'inverno. Tra Natale e Capodanno - secondo l'indagine realizzata dal Centro Studi Turistici per Confesercenti Nazionale su un campione di 1.613 imprenditori ricettivi - le presenze di turisti esteri saranno circa 6,3 milioni, in crescita quest'anno soprattutto nelle località montane (+0,8%). Tra i Paesi di provenienza, si segnala l'aumento dei flussi in arrivo dalla Svizzera, dall'area del Medio-Oriente e da Australia e Nuova Zelanda.