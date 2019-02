A FareTurismo le opportunità per chi progetta il proprio futuro nel turismo

Formazione, lavoro e politiche turistiche. Ruota attorno a questi tre aspetti la ventunesima edizione 2019 di FareTurismo, l’evento fieristico ideato e organizzato dalla Leader srl, che si terrà a Roma dal 13 al 15 febbraio presso l’Università europea. Si tratta di una preziosa opportunità per i giovani che progettano il proprio futuro professionale nel mondo del turismo e per gli addetti ai lavori che desiderano aggiornarsi e confrontarsi.

Ricco il programma che prevede colloqui di orientamento al lavoro; incontri domanda-offerta lavoro attraverso colloqui di selezione con i responsabili delle risorse umane delle imprese turistiche; orientamento sulla formazione post diploma (corsi Its, lauree triennali e magistrali) e post laurea (master di 1° e 2° livello) con la partecipazione di Its, università e Scuole di Master; presentazione delle competenze emergenti e delle figure professionalicon la partecipazione di manager dell’industria turistica e della ristorazione; presentazione delle startup nel turismo; recruiting day per la selezione del personale che lavorerà nei villaggi a partire dalla prossima estate;seminari di aggiornamento a cura delle organizzazioni di categoria e delle associazioni professionali; incontri dei presidenti dei Corsi di laurea in Turismo (Sistur) e dei dirigenti scolastici degli Istituti alberghieri (Renaia) e tecnici per il turismo (Renatur). Oltre alla presentazione dell’offerta formativa accademica e non accademica, nel salone espositivo, istituzioni, enti, organizzazioni nazionali di categoria, associazioni professionali, agenzie per il lavoro e agenzie web di recruiting forniranno informazioni sulle opportunità occupazionali e sui percorsi da intraprendere per formarsi e lavorare nel turismo.

Questi i numeri dell’edizione 2018: 6mila visitatori; 34 espositori; 1.000 colloqui di selezione per 200 profili ricercati in Italia e all’estero da 28 primarie aziende turistiche; 15 tra conferenze e seminari di aggiornamento professionale; tre giorni di colloqui di orientamento al lavoro con i Centri per l’Impiego, il servizio Eures, Porta Futuro Lazio; tre giorni di colloqui psico-attitudinali con l’Università Europea di Roma; oltre 50 tra istituti professionali dei servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera, tecnici del Turismo e Commerciali con indirizzo turistico con 2.500 studenti e 200 docenti provenienti da 9 regioni(Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia, Veneto).