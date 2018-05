A giugno il battesimo di Msc Seaview. A ottobre la crociera della musica

La nuova nave di Msc, la Seaview, dedicata all’Italia e progettata per navigare il Mediterraneo, verrà battezzata a Genova sabato 9 giugno. Madrina del nuovo gioiello del mare, ipertecnologico e dal design avveniristico, sarà come da tradizione Sophia Loren, che ha tenuto a battesimo tutte le altre navi della compagnia che fa capo a Gianluigi Aponte, la cui flotta raggiunge così le 15 unità. La diva del cinema sarà affiancata da Michelle Hunziker, in qualità di presentatrice della serata. La costruzione della nave è in via di ultimazione nello stabilimento Fincantieri di Monfalcone, dove un team di 4mila persone sta lavorando agli ultimi ritocchi prima della consegna all’armatore ginevrino di origini sorrentine, prevista il 4 giugno, a cui seguirà la presentazione ufficiale nello scalo ligure, destinato a diventare “home port” di Msc Seaview. Prosegue in tal modo il significativo piano di investimenti in Italia di Msc Crociere, che prevede la costruzione di un totale di quattro navi insieme a Fincantieri, per un valore complessivo di 3,5 miliardi di euro. La crociera inaugurale partirà il 10 giugno da Genova e, per tutta l’estate, la Seaview sarà impegnata negli itinerari settimanali in partenza da Genova, Napoli e Messina per poi proseguire alla scoperta di La Valletta, Barcellona e Marsiglia.

E sempre sulla Seaview, Msc Crociere annuncia dal 15 al 22 ottobre l’evento itinerante esperienziale ed emozionale sulla canzone napoletana organizzato da Scoop Travel, giunto alla undicesima edizione. Un traguardo che si ripresenta sulla cresta dell’onda aggiungendo la dicitura “arte e cultura” alla storica denominazione, a testimonianza della sua poliedricità non limitata alla sola canzone napoletana, ma estesa a tutti i campi della produzione artistica e culturale partenopea.

“Il nostro evento e la città di Napoli come destinazione turistica sono cresciute di pari passo”.- dichiara Francesco Spinosa, ideatore dell'iniziativa. “Quando dodici anni fa abbiamo ideato la crociera, Napoli attraversava una delle sue pagine più buie, e nessuno riteneva possibile né lo sviluppo di un’iniziativa privata dedicata al patrimonio artistico della città, né un Rinascimento turistico-culturale di quest’ultima. Possiamo dire, nonostante le solite previsioni catastrofistiche, di aver raggiunto entrambi gli obiettivi: la crociera si prepara a mettere in scena la sua undicesima edizione e Napoli oggi è ai primissimi posti per presenze turistiche in Italia, con alberghi ed altre strutture ricettive che, in corrispondenza dei ponti, fanno registrare sempre il tutto esaurito”. “Essere partner della crociera della musica napoletana rappresenta solo una delle innumerevoli testimonianze del forte legame tra Msc Crociere e il suo territorio di origine”, sostiene Leonardo Massa (nella foto), Country manager Italia della compagnia. “ Il resto lo riserviamo come sorpresa a chi deciderà di premiarsi con il privilegio di vivere un’esperienza di bordo unica impostata sulla mediterraneità, sia nel cibo che nell'interpretazione del concetto di accoglienza. In più Napoli e la Campania restano al centro delle strategie della compagnia, che ha deciso di posizionare nel capoluogo la sua nave più evoluta, Msc Seaview, unità dedicata all’Italia e attesa al battesimo del prossimo giugno”.