Lo stemma del Regno delle Due Sicilie sulle confezioni di Maison Cilento

Maison Cilento, fondata a Napoli nel 1780, ha ricevuto dalla Real Casa di Borbone delle Due Sicilie l'attestato di fornitore ufficiale e di conseguenza ha ottenuto la possibilità di utilizzare lo stemma registrato come marchio. Un riconoscimento che Carlo di Borbone, attraverso un diploma ad hoc realizzato e siglato dalla principessa Beatrice, ha voluto conferire alla casa di moda che affonda le sue radici proprio all’epoca borbonica. Un documento che arriva alla conclusione di un lungo percorso che ha visto Ugo Cilento, ottava generazione di una maison fondata in epoca borbonica che ha vestito il real esercito di quel tempo, protagonista in questi anni di una ricercatissima linea di cravatte e foulard dedicate a tanti capolavori di epoca. In primis certamente l’accordo realizzato per la Reggia di Caserta, ispirata a particolari elementi artistici e architettonici del monumento vanvitelliano.

L’imprenditore partenopeo ha scelto personalmente ciascun soggetto artistico della Reggia di Caserta da rappresentare sui tessuti, selezionando quelli che gli trasmettevano maggiormente creatività e passione artistica. Gli elementi selezionati sono il Bagno di Venere, Ercole, il Trono, il Planisfero, un particolare della sala del Trono e la facciata della Reggia, riprodotti sulle cravatte e i foulard utilizzando sete molto pregiate.

“Abbiamo rivolto un impegno particolare alla valorizzazione delle eccellenze di cui è ricca la Campania -dichiara Cilento (al centro nella foto)- e molti sono legati al Regno delle Due Sicilie, come la Reggia, con la bellezza e unicità dei suoi elementi artistici, ma anche la Cassa Armonica, il Real passeggio della Villa comunale di Napoli, e ancora il sito reale di Carditello e i cavalli di Persano. Siamo perciò felici che la casa reale delle Due Sicilie abbia scelto di conferire alla Maison Cilento, una delle aziende più importanti nel settore della moda come proprio fornitore ufficiale”. Erano presenti alla cerimonia che si è svolta a Roma presso la sede del Regno delle Due Sicilie, il segretario generale Gianpaolo Grazian e Alessandro Viola Cortes.