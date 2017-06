A Marcianise un corso per diventare gemmologo

A Marcianise come a Anversa, Dubai o New York: dalla tradizione della vecchia bottega agli strumenti tecnologici per potersi qualificare sotto la bandiera dell’Igi, l’International gemological institute. Nasce in provincia di Caserta, presso il complesso orafo Oromare, un percorso di formazione per i giovani italiani che intendono intraprendere la professione di gemmologi, una specializzazione che è in aumento in Italia. Solo lo scorso anno oltre 350 studenti hanno conseguito almeno un certificato o diploma in gemmologia, una tendenza che si prevede in rialzo nel 2017. Lo ha annunciato a Marcianise il presidente dell'Igi Italy, Paolo Minieri, in occasione della presentazione del nuovo soggetto che rappresenterà in Italia l'ente certificatore privato di gemme più grande al mondo per quanto attiene il campo della formazione. “Negli ultimi anni -ha aggiunto Minieri- sono stati conseguiti diverse migliaia di titoli, ponendo l’Igi in cima per importanza, per volume d'affari e per numero di studenti diplomati in tutta Italia”. All’appuntamento casertano, che ha visto la partecipazione di Deborah Pienica, chief operating officer dell’istituto di Anversa, Minieri ha spiegato che i giovani che approcciano l'Igi al di fuori dell'area del business delle gemme e della gioielleria rappresentano il 20% circa delle unità formate. “Molte di queste new entries costituiscono un necessario apporto di ripopolamento del settore attraverso energie, storie e background diversi con un tasso di inserimento molto alto, poiché i titoli dell'ente sono riconosciuti in tutto il mondo e le competenze acquisite in Campania sono le stesse che si acquisiscono ad Anversa, a Dubai o a New York”. Molto importante è il processo di consolidamento e di arricchimento tecnologico per coloro che invece frequentano i corsi continuando l'attività di famiglia. “Molti ragazzi che non avevano trovato una risposta nella bottega tradizionale, ormai un po' invecchiata, hanno conosciuto tramite l'Igi gli strumenti tecnologici e le abilità per potersi qualificare. I corsi contribuiscono pertanto a trattenere in aziende storiche le risorse più giovani offrendo un inserimento e un aggiornamento a livello internazionale”. Oltre la sede Igi in Campania, i corsi vengono svolti anche dai distretti territoriali di Ascoli Piceno, Cavalese (Trento), Roma e Trecastagni (Catania). A Marcianise i nuovi gemmologi hanno avuto modo di confrontarsi anche su un tema particolarmente sensibile per la categoria, ossia quello dei diamanti sintetici che hanno invaso il mercato e rappresentano una minaccia mortale per il settore. I diamanti sintetici sono il tema più caldo della gemmologia, poiché l'afflusso di materiale commercializzato in modo ingannevole è decisamente un pericolo per gli operatori tradizionali, non solo in Italia. Dobbiamo rassegnarci al materiale promiscuo o accettare questa dannosa incertezza? “Sicuramente no”, ha denunciato Francesco Sequino, docente Igi. Ad ogni avanzamento delle tecniche di accrescimento di materiale sintetico corrisponde infatti una prassi di identificazione che può consentire la massima sicurezza nelle trattazioni commerciali.

Eduardo Cagnazzi