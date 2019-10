A Milano nasce #GrownNSexyUrbanNight , la nuova frontiera della movida

Che Milano sia sempre più internazionale oggi è un dato di fatto e le frontiere dell'intrattenimento si sono evolute con la stessa velocità con la quale la città ha acquisito una verve più cosmopolita. Il settore della movida meneghina oggi è in grado di offrire un'ampia gamma di offerte e possibilità a seconda delle diverse esigenze del cliente.



E' in questo clima di costante rinnovamento che nasce #GrownNSexyUrbanNight , un nuovo concept del "fare serata" capace attraverso il richiamo ad una tradizione musicale come quella OldSchool e RnB e alla commistione di elementi innovativi come la coinvolgente antologia musicale proposta, la drinking experience superiore e la selezione accuratissima delle locations è capace di offrire all'intrattenimento possibilità per ogni tipo di cliente e di desiderio. L'entertainment non è mai stato così ricco e vario di opportunità.

#GrownNSexyUrbanNight e' un progetto artistico e musicale che nasce un anno fa dalla grande passione per la musica OldSchool RnB Hip Hop che accomuna i tre co-founders Fabrizio Oriani, Paolo Dolce e Charlene Williams.

#GrownNSexyUrbanNight si propone di presentare un nuovo concetto di serata molto differente dall'offerta commerciale presente nel capoluogo lombardo, creando un movimento socioculturale, una famiglia di Music Connoisseurs che condividono passioni comuni e che possono ritrovarsi in quella che a tutti gli effetti può considerarsi un nuovo modo di pensare alla vita notturna di Milano dove il mainstream e la musica commerciale hanno la meglio su altre proposte.

Per offire un'esperienza sempre piu' personalizzata è stata creata una signature drink list ed un progetto fotografico ideato e realizzato da Fabrizio Oriani e Giacomo Perotti che rappresenta i membri della famiglia che meglio si distinguono per lo stile e l'attitude con cui partecipano alle serate.

"Credo fermamente nel potere della musica come linguaggio universale e quindi come miglior strumento per condividere le emozioni. Le mie grandi passioni sono sicuramente lo stile, l’eleganza e soprattutto la musica, così da circa un anno ho ricominciato a suonare come DJ con lo pseudonimo di DJ Faber Zee, selezionando i migliori brani HipHop, R & B, Dancehall, Reggae, soprattutto degli anni ‘90."

Fabrizio Oriani è il fondatore e direttore creativo di GWD, una piattaforma digitale (social e web) che ogni giorno racconta esperienze digitali di lifestyle al maschile (dal 2012), creando contenuti di ispirazione come video e foto. Prima di fondare GWD, ha lavorato per quasi 17 anni presso IBM, ricoprendo diversi ruoli di responsabilità (dal marketing alla strategia e alle vendite), lavorando in Italia, New York e Dubai.

Mercoledi 23 Ottobre all'11Clubroom ci sara' il party di inaugurazione della stagione invernale e l'accesso sara' garantito solo con RSVP (effettuabile a questo link http://bit.ly/GrownNSexyUrbanNight)