A Milano Stroili lancia la Disney Collection con Mickey Mouse e Minni

Stroili ha illuminato il cuore di Milano in una location d’eccezione a Brera in via delle Erbe con una serata evento magica per presentare la sua nuova Disney Collection by Stroili nata da una collaborazione unica nel suo genere che fonde moda, lifestyle e voglia di stupire.

Unici e senza tempo, Mickey Mouse e Minnie, sono gli indiscussi protagonisti della nuova collezione firmata Stroili, in un tripudio di dettagli fiabeschi che diventano gioiello. Divertimento, ottimismo e buonumore vengono declinati nei messaggi di questa nuovissima collezione raccontando la storia di chi li indossa e permettono di condividere dolci parole che fanno sorridere e scaldano il cuore. Le sagome dei protagonisti Disney diventando ciondoli per celebrare emozioni e sentimenti in delicate collane che esortano a sognare e a seguire le proprie passioni, assaporando ogni istante della vita. Il tratto minimal dell’acciaio, rosato e rodiato, è acceso da bagliori dei cristalli e dettagli in smalto colorato.

L’allegria contagiosa e l’entusiasmo senza confini che da sempre caratterizzano Mickey Mouse e Minnie prendono forma anche negli orologi della nuova Disney Collection by Stroili composta da sei orologi solo tempo che celebrano l’iconico Mickey Mouse e la sua dolce metà Minnie: quattro per Mickey e due per Minnie. Le linee essenziali della cassa e del cinturino in acciaio a maglia Milano si coniugano perfettamente con i quadranti personalizzati Disney. Tutti gli orologi sono in acciaio, tre nella versione silver e tre in IP rose gold.

Una proposta per chi non vuole rinunciare a sognare, che unisce grandi e piccini e incoraggia a vivere ogni giorno con il sorriso.

“Con Disney Collection by Stroili il mondo incantato Disney, che ha conquistato intere generazioni, diventa gioiello”, commenta Nicola Saraceno, Amministratore Delegato di Stroili, il brand che ha conquistato tutti i suoi clienti grazie alla bellezza e qualità delle sue collezioni.

In vendita esclusiva online dal 23 ottobre e in tutti i negozi Stroili dal 1 novembre.