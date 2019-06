A Shangai è stato inaugurato il ristorante Da Vittorio

Da Vittorio, il primo ristorante della famiglia Cerea al di fuori dei confini europei apre a Shangai in Cina.

Una inaugurazione, quella svoltassi domenica 9 giugno che arriva dopo il tre stelle Michelin di Brusaporto (Bergamo) e il locale ormai ben avviato di St. Moritz. Come anticipato da Pambianco Wine&Food, i Cerea hanno scelto la Cina come base per la propria espansione extra Europa e il locale, con una capienza di 80 persone, è stato aperto nel Bund, uno dei luoghi simbolo della capitale economica cinese.

Chicco e Bobo Cerea, chef a capo dell’impero gastronomico marchiato Da Vittorio, hanno scelto Stefano Bacchelli, già executive a St. Moritz, per dirigere le operazioni della cucina a Shanghai.

Toscano, classe 1987, il nuovo resident chef avrà a disposizione uno staff composto da 25 elementi tra i quali compaiono Francesco Bonvini, nominato sous chef, e il pastry chef Frederic Jaros. In sala operano tra gli altri il maître Peter Tian e il sommelier Declan Tang, che avrà a disposizione una cantina con circa 500 etichette e che promette di diventare un nuovo punto di riferimento per la diffusione della cultura del vino italiano in Oriente.

A coordinare la squadra il general manager Levi Fu e dal restaurant manager Enrico Guarnieri, con Anna Rota in qualità di front office manager. Tra le proposte compaiono in carta i grandi classici di Da Vittorio, dai paccheri alla Vittorio all’insalata tiepida di pesce al vapore fino allo scorfano scomposto.

La famiglia Cerea oggi conta tre ristoranti, l’hotel di Brusaporto, una pasticceria a Bergamo e poi il ramo d’impresa legato al catering e banqueting, a cui si è aggiunta la società Vicook specializzata nella ristorazione collettiva d’autore. Ma altre novità sono in arrivo, perché la prossima tappa riguarderà ancora l’area cinese e in particolare Macao, dove Da Vittorio entrerà, in tempi tuttora da definire, all’interno di Palazzo Versace.