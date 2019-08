Abbandono animali, la nuova campagna Enpa e Grandi Navi Veloci

Da oltre 4 anni Grandi Navi Veloci e ENPA, l’Ente Nazionale Protezione Animali, collaborano per garantire ai cani abbandonati del Sud Italia un futuro migliore. Ad oggi sono più di 1.200 i randagi che a bordo dei traghetti GNV hanno viaggiato da Palermo a Genova, per trovare una nuova famiglia. A partire da quest’anno, l’attività interesserà anche i trovatelli della Sardegna, grazie alle tratte Olbia-Genova e Porto Torres-Genova.

La piaga dell’abbandono rimane infatti un problema molto serio, soprattutto nei mesi estivi: ogni anno in Italia vengono abbandonati 150.000 cani, con picchi di 600 al giorno tra giugno, luglio e agosto.

È per questo motivo che GNV ha deciso lanciare una campagna di sensibilizzazione attraverso i canali social condividendo l’esperienza con l’artista Nic Bello – creativo della prima digital company italiana, Web Stars Channel – e il suo chihuahua Pancho, una coppia da oltre 10 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Il risultato di questa proficua collaborazione è il video «Non abbandono il mio cane», nel quale l’artista è impegnato nel preparare i bagagli prima delle vacanze estive, mentre il suo cane Pancho si fa trovare ovunque, in maniera quasi ossessiva, per assicurarsi di non essere dimenticato a casa.

Il messaggio è chiaro e diretto, spetta a tutti noi farlo diventare virale.

Buona vacanza a tutti, soprattutto ai nostri “amici a 4 zampe”.