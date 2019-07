Abbronzatura da paura, Belen risponde a Emily. Lo scatto caliente su Ig / FOTO

Belen Rodriguez, foto caliente su Instagram

Belen Rodriguez riscalda i fan sui social, su Instagram una foto che ritrae un dettaglio particolare della sua abbronzatura in un momento che sembrerebbe post bagno al mare.

Le gocce d'acqua sono visibili nitidamente sulla sua pelle ambrata su cui è possibile intravedere il segno del costume e il commento "Salada" alla foto della showgirl fa pensare si tratti proprio dell'attimo successivo ad un rinfrescante bagno nelle acque salate del mare.

Belen Rodriguez accende la sfida social con Emily Ratajkowski

Se recentemente la modella statunitense Emily Ratajkowski aveva pubblicato su Instagram uno scatto audace e sensuale a bordo piscina che in pochi attimi ha fatto impazzire il web, la showgirl argentina non è da meno. La foto che ritrae un particolare del suo corpo dopo aver fatto un bagno in mare sta animando la rete che, ancora una volta, non perde tempo a commentare la bellezza e il fascino di Belen Rodriguez.

Belen Rodriguez, i commenti dei fan alla foto su Instagram

Instagram è diventato oggi come oggi teatro di influencer, showgirl che pubblicano immagini capaci di richiamare milioni di impressions in pochi attimi ottenendo numeri da capogiro. Non mancano anche i commenti e, come naturale che sia, la foto di Belen Rodriguez sul social network non poteva che dare adito alle reactions dei numerosi followers.

Gaetano per esempio scrive: "la numero uno SEMPRE ‼️", Luigi: "Complimenti Belen una favola", e ancora Claudio: "Anche un minimo dettaglio,fa trasparire la tua femminilità". C'è chi poi fa commenti sull'abbronzatura come Marcy che scrive: "Be direi complimenti bella abbronzatura bel colore" e Giuseppe: "Abbronzatura al top !!"

