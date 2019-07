Abbronzatura senza rischi? I consigli

Di Franca D. Scotti

I raggi solari stimolano la produzione di endorfine, ormoni del buon umore, contribuiscono alla produzione di anticorpi e all’assimilazione del calcio.

Ma per ottenere questi vantaggi è necessaria un’esposizione sicura e controllata attraverso la scelta di creme, spray e sieri protettivi

La nuova linea solari firmata Acqua dell’Elba

Una linea di solari concepita da chi davvero conosce il mare.

Dall’esperienza ventennale di Acqua dell’Elba nel creare manufatti ispirati al mare, nasce oggi la nuova linea di solari, pensata per giornate di sole su una barca a vela, per lunghe passeggiate tra i sentieri di un’isola immersi nei colori e nei profumi della natura, o semplicemente perfetti per una calda giornata d’estate.

La linea solari Acqua dell’Elba si compone di solari per il viso e per il corpo con fattore di protezione (SPF) medio, alto e molto alto. Studiati con formulazioni tecnologicamente avanzate per preparare, proteggere e trattare la pelle nel periodo delle esposizioni solari.

Ogni prodotto della linea solari è formulato con il rivoluzionario Complesso Ultra Marine Complex, che, grazie all’Alga Corallina, ricca di proteine e sali minerali e al Cocktail Marino, abbinato all’Acido Ialuronico, contribuisce a prevenire irritazioni, foto -aging e invecchiamento della pelle.

Tutti i prodotti della linea solari Acqua dell’Elba, testati dermatologicamente, non contengono parabeni, siliconi, microplastiche.

Australian Gold: cosmetici solari ad azione intensificante

In caso di esposizione ai Raggi UV si applicano in abbinamento ad un SPF Sun Protection Factor.

Prima si applica il Cosmetico Solare ad Azione Intensificante e poi, assorbito, l’SPF

Current Mood è il Cosmetico Solare ad azione Anti Age con Euphoric Skincare Blend potenziato da natural bronzer e DHA: sfrutta il potere di minerali abbronzanti bio-attivi infusi con natural bronzers e DHA.

Il risultato è una formulazione altamente intensificante ed incredibilmente idratante a favore di un’abbronzatura immediata, intensa e prolungata.

La miscela Dreamy Euphoric Skincare Blend leviga e protegge grazie all’unione di estratti di turchese e Wild Indigo.

I Minerali abbronzanti Bio-active rinforzano e ammorbidiscono la pelle donando al contempo luminosità. La tecnologia Flawless Finish funge da primer uniformando l’incarnato.

La Fragranza é Mysterious Musk - muschio e vaniglia con note di gelsomino e limone.

Bakel: rispetto e sicurezza per la pelle, innanzitutto!

Questa la mission Bakel che da sempre punta ad una cosmetica totalmente clean per una pelle sana e dunque bella.

Rispetto e sicurezza sono ancora più importanti quando si tratta di protezione solare. Ecco perché Bakel sceglie di combinare filtri fisici e chimici, in linea con le regolamentazioni europee e dell’US Food and Drug Administration.

I prodotti Bakel Suncare sono ricchi di antiossidanti e ingredienti attivi che promuovono un’azione anti-età, nutriente, elasticizzante e lenitiva. Per un’abbronzatura intensa, omogenea e radiosa.

Nella linea due protezioni viso e due protezioni viso e corpo.

La Crema anti-età per il viso è a base di maltodestrine che contrastano la degradazione delle fibre di collagene causata dai raggi UV, ceramidi che migliorano il tono e l’elasticità cutanei e burro di karitè che rassoda e nutre a fondo la pelle.

La Crema Solare Anti-età viso e corpo protezione alta Spf 30 e media Spf 15 contiene un mix di sostanze che garantiscono un’azione anti-età globale: silanolo che contrasta la perdita di elasticità e tono, hamamelis e camomilla che svolgono un’azione lenitiva prevenendo gli arrossamenti, olio di baobab che nutre la pelle in profondità e riduce il danno ossidativo.

Somatoline Cosmetic Summer Glow: idratare e proteggere

Per “brillare” al sole, scegliamo la crema giusta.

Somatoline Cosmetic propone i prodotti della linea viso Lift Effect Radiance, che riattivano la naturale luminosità del viso, rigenerano la pelle e levigano le prime rughe. Formule dermatologicamente testate, dall’efficacia dimostrata, pensate per le donne che desiderano illuminare e uniformare il colorito della pelle.

Gli ingredienti attivi catturano i raggi UV e li trasformano in luce irradiata dal viso per una pelle più luminosa e radiosa.

Nella gamma la Crema illuminante, dalla texture avvolgente e confortevole, che dona un effetto illuminante dopo 4 settimane di trattamento, il Booster illuminante, un fluido concentrato, dispensato in gocce, dalla texture evanescente, fresca e

confortevole. il Contorno occhi che, grazie all’innovativo applicatore roller ad Effetto Freddo, riattiva il microcircolo cutaneo per uno sguardo più luminoso e riposato, il

Siero illuminante dalla texture fluida e leggera, ad azione esfoliante delicata e levigante.

In farmacia e parafarmacia.

Hawaiian Tropic: per sportivi e non solo

Nell’anno in cui raggiunge il traguardo del mezzo secolo, Hawaiian Tropic, il famoso brand di prodotti per la protezione solare, noto in tutto il mondo per la sua filosofia, che punta sulla protezione unita a texture sensoriali e profumazioni esotiche, ha lanciato tre novità di prodotto: Island Sport, lo spray solare per gli sportivi, Silk Hydration Air Soft SPF 50 e Duo Defence Rinfrescante Spray.

Con Island Sport, Hawaiian Tropic ha introdotto uno spray solare pensato per chi ama l’attività fisica all’aria aperta e vuole un’efficace protezione dai raggi del sole. Island Sport, con SPF 15 e SPF 30, resiste all’acqua e al sudore, non cola negli occhi e ha una formula ultra-leggera e traspirante che non ostruisce i pori e lascia respirare la pelle.

Silk Hydration Air Soft SPF 50 é dedicato alle donne che amano stare al sole, ma non vogliono una pelle opaca e secca: é resistente all'acqua, ha una struttura ultraleggera e contiene una componente di crema idrante per 12 ore di idratazione.

Duo Defence Rinfrescante Spray è per le donne che amano passare il tempo all'aria aperta, ma vogliono proteggersi sia dagli effetti del sole sia dall’inquinamento. Con SPF 15 è ultra-leggero, ha una formula senza olio e può essere riapplicato per tutto il giorno. Contiene estratto di tè verde, non ostruisce i pori ed è privo di parabeni.

Beautech presenta la nuova linea Collagenium Play Sun

Beautech presenta la nuova linea di solari e intensificatori di abbronzatura Collagenium PlaySun, studiata per offrire alla pelle il nutrimento necessario per godere dei vantaggi dei raggi solari senza temerne le controindicazioni.

Una linea di creme protettive, che offrono fattori di protezione da 20 a 50, per essere adatte ad ogni tipo di pelle e creare uno scudo per schermare i raggi più aggressivi. La linea Collagenium si completa con una serie di prodotti che reintegrano elementi idratanti ed emollienti per la pelle dopo l’esposizione al sole, e con attivatori di abbronzatura e booster che favoriscono l’acquisizione di un colorito uniforme e omogeneo.

Le creme della linea Collagenium Play Sun contengono principi attivi naturali per

idratare e rigenerare la pelle prima, durante e dopo l’esposizione al sole: Olio di Buriti, un potente antiossidante, provitamina A, che ha un ruolo fondamentale nel rinnovamento cellulare, omega–3, acidi grassi essenziali e tocoferolo noti soprattutto per la loro capacità di proteggere la pelle dall’azione dei radicali liberi, Olio di Monoi dalle proprietà ammorbidenti, vellutanti e protettive.

In vendita nei migliori centri estetici e SPA

Il beauty dell'estate Bioline Jatò

Le linee De-Ox C Evolution e De-Sense Instant Relief sono le perfette alleate durante la stagione più calda!

La pelle sensibile è più reattiva agli agenti atmosferici e agli sbalzi climatici. Ecco perché, oltre agli immancabili solari Sundefense, è necessario prevedere nel proprio beauty case estivo, una selezione di prodotti ad hoc per il viso da utilizzare mattino e sera. Bioline Jatò consiglia due linee specifiche per prendersi cura della pelle durante la stagione più calda e non solo: De-Ox C Evolution e De-Sense Instant Relief.

DE-OX C Evolution è pensata per proteggere efficacemente la pelle dai radicali liberi e dallo stress ossidativo generato da raggi UV e IR (infrarossi). Si tratta di una vera e propria fonte di vitalità grazie all’inedita combinazione di tre forme diverse di Vitamina C (3C Vitamin Pool) con sostanze funzionali dal potere antiossidante superiore (DE-OX Complex), per una difesa intensa dai danni causati da stress ambientale.

Per le pelli più sensibili, invece, la soluzione è De-Sense Instant Relief: la linea cosmetica studiata per lenire, difendere e correggere l’aspetto dei segni dell’ipersensibilità cutanea.

In particolare, i due prodotti da inserire nel beauty case estivo sono il Siero SOS Tetrapetide e la CC Cream Colour Corrector Pentapeptide SPF 30.

