Dieta mediterranea, un polo formativo per la sua salvaguardia

Di Eduardo Cagnazzi

Salvaguardare la salute promuovendo i canoni, i sapori e gli interpreti della cucina mediterranea attraverso un fitto programma di eventi dai tratti fortemente innovativi ed offrire nuovi spunti di crescita a professionisti ed amatori. Si inquadra in quest’ottica l’accordo quadro di cooperazione e comunicazione scientifica pluriennale sottoscritto dal professore Antonio Giordano, oncologo di fama mondiale formatosi al Cold Spring Harbor Laboratory diretto dal premio Nobel James Dewei Watson ed attualmente presidente dello Sbarro Health Research Organisation presso la Temple University di Philadelfia, ed il numero uno dell’Accademia Medeaterranea, Massimiliano Quintiliani, che avvia a Napoli la sede dove promuovere attività di interesse per la ricerca scientifica e tecnologica per fini sociali sui temi dell’agroalimentare, della scienza, dell’ambiente, della sicurezza alimentare e delle discipline afferenti e trasversali. Un’iniziativa che vuole rappresentare la sede ideale di un polo formativo focalizzato sulla cultura enogastronomica, in linea con i dettami della Dieta Mediterranea. Un’offerta che spazia dai corsi di avviamento alle professioni, a corsi di perfezionamento, seminari e workshop. La nuova struttura ha sede nel cuore del quartiere fieristico della Mostra d’Oltremare e si estende su un’area di 2mila metri quadrati, di cui 500 di laboratori didattici. L’area prescelta è il ristorante della piscina progettato da Carlo Cocchia, considerato un capolavoro di architettura neoclassica/razionalista degli Anni ’30. “Da subito partiranno attività di ricerca e formazione attraverso l’avvio di programmi di ricerca che avranno la supervisione del professore Giordano e del suo entourage tecnico-scientifico”, afferma ad affaritaliani.it Massimiliano Quintiliani. “Quest’attività proseguirà con la realizzazione di pubblicazioni scientifiche e con la diffusione dei risultati ottenuti con i lavori di ricerca”. Ma il progetto ha mire più lungimiranti. Tenderà infatti a sviluppare una diversa cultura gastronomica, nuove tipologie di “turismo”, sistemi innovativi di integrazione tra le risorse naturali e produttive locali e le nuove esigenze di mercato che tendono sempre più verso un turismo di nicchia. Tra gli obiettivi di Medeaterranea figura anche la preparazione del management e degli operatori del food del domani e la creazione di occasioni di lavoro qualificato attraverso la collaborazione di imprese del settore.