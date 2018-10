Addio a Mario Bandiera, fondatore della maison Les Copains

Mario Bandiera si è spento la notte scorsa a Bologna, circondato dall’affetto della famiglia e dei tanti amici. Aveva 87 anni. Visionario, coraggioso e intraprendente, l’imprenditore bolognese - fondatore della maison Les Copains e presidente di Bvm Spa (la società che controlla il celebre marchio della maglieria italiana), è stato precursore e alfiere del made in Italy nel mondo. Nominato Cavaliere del Lavoro nel 1986, Mario Bandiera inizia la sua attività negli anni Cinquanta, producendo maglie per il mercato tedesco. Nel 1958 lancia Les Copains che ha fatto del knitwear un’arte a livello internazionale, grazie alle scelte lungimiranti di Bandiera, tra cui quella di utilizzare filati pregiati come il cashmere, per le collezioni firmate Les Copains. Nei suoi sessant’anni di storia la maison si è imposta sui mercati di tutto il mondo come simbolo dell’eccellenza made in Italy, sinonimo di impareggiabile heritage, altissima qualità dei prodotti, solidità e integrità del suo modello di business.