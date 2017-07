Adidas lancia la app lifestyle All Day

App lifestyle targata Adidas. Presentata ‘All day’, nuova applicazione che raggruppa non solo indicazioni sull’attività fisica ma anche molte informazioni inerenti a diverse attività quotidiane. Alle tempistiche da allenamento si aggiungono yoga, informazioni sui pasti e consigli su meditazione e sonno. Pensata appositamente per utenti femminili la app si avvale di esperti suddivisi in 4 aree tematiche: movimento, nutrizione, meditazione e riposo.

Come si legge su www.pambianconews.com, Meg Burich, marketing strategy del progetto, afferma al web magazine Fast Company che l'intenzione è quella di fornire alle utenti un servizio di lungo periodo che non fornisca soltanto informazioni frammentate: “Questa è la chiave, volevamo creare un’esperienza che potesse stare accanto all’utente e aggiungere valore nel tempo e potesse fondere tutte queste 4 aree in un unico posto”. Ogni mese verrà poi lanciato un programma nuovo che si aggiungerà ai primi dodici già disponibili.

All day verrà promosso da influencer, esperti di settore come l’insegnante di yoga Adriene Mishler, l’allenatore Stephen Cheuk a cui si aggiungono colonne sonore create da Nina Las Vegas. Per la promozione della app, Adidas terrà eventi specifici in tante città, lanci sui propri canali social e interventi in collaborazione con influencer partner.