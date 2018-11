Afef Jnifen, compleanno da single. Festa senza il marito Tronchetti Provera

Super festa per i 55 anni di Afef Jnifen. Il settimanale Chi pubblica, nel numero in edicola da mercoledì 7 novembre, le immagini del party di compleanno che Afef Jnifen ha organizzato per l'occasione. L’ex modella e imprenditrice ha festeggiato circondata dagli amici e vestita da gran sera ma al suo fianco, per la prima volta, non c’era il marito Marco Tronchetti Provera. Il motivo della sua assenza? C'è chi parla di crisi della relazione, che dura da vent'anni. Tra gli auguri ricevuti da Afef, anche quelli di Naomi Campbell, che le ha mandato un mazzo di fiori con una dedica fraterna (“Happy Birthday Sis!”- “Buon compleanno sorella”).