Afef Jnifen in giro per il centro di Milano con i suoi amori

Afef Jnifen, la 55enne showgirl, modella e conduttrice televisiva tunisina naturalizzata italiana si è concessa una passeggiata nel centro di Milano portando a spasso il proprio cane e accompagnata da un prestante ragazzo secondo quanto riporta Chi.

Al suo fianco un bel giovane sorridente, che sembra assai contento di accompagnarla per la città in compagnia del Golden Retriever ma non si tratta di una nuova fiamma, bensì del figlio Sammy Squatriti.

Il giovane ventiseienne è rientrato da pochi anni a Milano dopo aver intrapreso studi in economia in Gran Bretagna. Oggi lavora nella sede del capoluogo lombardo di BGC, The Boston Consulting Group.

Una giornata fruttuosa per la coppia che ha provveduto anche all'acquisto di un divano tra sorrisi e abbracci specchio di un rapporto forte e solido tra madre e figlio.