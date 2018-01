Agnelli Segreti: rivelazioni esclusive sulla famiglia più potente d’Italia

A quindici anni dalla morte di Gianni Agnelli, lo scrittore Gigi Moncalvo, autore dei best seller “I lupi e gli Agnelli” e “Agnelli segreti”, racconta la storia a puntate del patrimonio nascosto, della lotta per l’eredità, delle divisioni e delle controversie, di ciò che resta della dinastia Agnelli. Documenti inediti, lettere segrete, atti giudiziari e rivelazioni esclusive sulla famiglia più potente e chiacchierata d’Italia: gli Agnelli. Otto puntate per portare allo scoperto il loro patrimonio nascosto, conoscere la lotta per l’eredità, le divisioni di ciò che resta della dinastia.