Airbnb, 340 miliardi in Europa entro il 2020. Ed ecco quanto guadagna un host

Airbnb, quanto vale l'impatto economico

Airbnb ha diffuso oggi nuovi dati che dimostrano come viaggiare utilizzando la piattaforma genererà un impatto economico positivo stimato in €340 miliardi e supporterà circa 1 milione di posti di lavoro nella regione entro il 2020.

L’annuncio arriva dopo l’intervento di Chris Lehane, Global Head of Public Policy and Public Affairs di Airbnb, durante l’OECD Forum di settimana scorsa a proposito di come viaggiare usando Airbnb possa essere uno strumento per superare le divisioni sociali e creare benefici per le comunità.

"In Europa più che in ogni altro luogo nel mondo, le persone passano più tempo insieme grazie ad Airbnb,” ha affermato Chris Lehane. “È una forma di turismo sostenibile che assicura che i benefici creati rimangano in Europa e possano essere goduti da molti all’interno della comunità, non mantenuti nelle mani di pochi”.

Airbnb, quanto guadagnano davvero gli host locali

Quando i guest viaggiano con Airbnb, gli host locali trattengono il 97% della quota di soggiorno e più della metà delle transazioni dei guest avvengono nelle comunità dove soggiornano, i luoghi che i residenti chiamano ‘casa’. L’anno scorso, l’host tipo di Airbnb in Europa ha guadagnato €2.400 grazie alla condivisione della sua casa per una media di 27 notti.

Airbnb, ecco il Community Tourism Programme

Per supportare la crescita di un turismo sano e collaborativo, che possa portare beneficio alle comunità, Airbnb lancia oggi il Community Tourism Programme: investirà 5 milioni di Euro in progetti innovativi che aiutino a preservare e incoraggiare lo sviluppo delle tradizioni e delle peculiarità locali che rendono le comunità uniche.

Il fondo sarà disponibile a organizzazioni - incluse organizzazioni benefiche, organizzazioni non a scopo di lucro e comunità e gruppi locali - che richiedono supporto finanziario per lo sviluppo di progetti innovativi locali.

“Vogliamo collaborare con le comunità per aiutare a migliorare e preservare le caratteristiche che le rendono uniche,” ha aggiunto Chris Lehane. “Airbnb ha una lunga storia nel supporto di iniziative locali progressiste che promuovono le comunità e uniscono le persone, e siamo felici di continuare questa tradizione in Europa.”

Unire le comunità

I nuovi dati diffusi oggi evidenziano come viaggiare con Airbnb aiuti a unire le comunità e si stima che entro il 2020, circa 24 milioni di soggiorni avverranno tra host e guest di nazioni d’Europa diverse.

“Le comunità si rafforzano quando c’è condivisione e viaggiare con Airbnb aiuta a unire le persone da tutto il mondo,” continua Chris Lehane.“Di fronte alla crescente instabilità politica, è importante che il mondo continui a restare unito. Credo fermamente che le piattaforme e le aziende tecnologiche abbiano una responsabilità particolare nella promozione dei valori che le loro comunità hanno a cuore. Continuare a lavorare con le comunità e con i leader europei e mondiali a supporto di nuclei familiari e comunità locali e usare la tecnologia per unire le persone è per noi un dovere ed un privilegio”.