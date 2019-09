Airbnb, Giacomo Trovato nuovo country manager Italia

Airbnb ha nominato Giacomo Trovato country manager per Italia e Sud Est Europa. Il manager proviene da un’esperienza di sette anni in Amazon, dove è arrivato (tre anni fa) a guidare la divisione consumer electronics in Italia e Spagna. Succede a Matteo Frigerio, chiamato da AirBnb a ricoprire un incarico europeo. Comasco, 48 anni, Trovato ha una lunga esperienza nell'e-commerce, oltre che nei settori bancario e assicurativo. Guiderà lo sviluppo di Airbnb in un’area che racchiude alcuni dei mercati di destinazione più importanti al mondo (Italia, Croazia, Grecia, Turchia). Laureato in Economia Politica all’Università Bocconi di Milano, ha conseguito un MBA alla Sloan School of Management dell’Mit. Dopo un’esperienza in consulenza in A.T. Kearney, ha ricoperto il ruolo di direttore commerciale in Genworth Financial e di direttore prodotti in CheBanca! Dal 2012 è in Amazon Italia, prima di approdare ad AirBnB.