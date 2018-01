AirBnB, arriva la stretta: agli host solo 30 notti all'anno. Ecco dove

Airbnb

Amsterdam limita gli affitti di AirBnB: i proprietari degli appartamenti non potranno affittarli per piu' di 30 notti all'anno. Lo riferisce il sito Dutchnews.nl. La capitale olandese, dove gia' vigeva uno dei vincoli piu' stringenti agli affitti di breve periodo, dimezza le notti consentite attualmente, fissate a 60. Gli host dovranno continuare a fare quello che gia' dovrebbero: registrarsi in Comune prima di operare sulla piattaforma. Secondo alcune stime, sarebbero circa 5.000 gli appartamenti di Amsterdam affittati su AirBnB. Secondo il promotore della proposta, l'assessore all'Edilizia Laurens Ivens, il taglio delle notti "non risolvera' la congestione cittadina ma ridurra' i problemi causati dai turisti in alcuni quartieri e rendera' meno conveniente utilizzare la propria casa come fonte di reddito". Il vincolo delle 30 notti non ha eguali in Europa. A Parigi il limite e' a 120 giorni, a Londra a 90. In Italia il tentativo di regolamentare il settore passa da una legge che obbliga AirBnB, dallo scorso 16 ottobre, a fare da sostituto d'imposta. Cioe' a trattenere e inviare al fisco il 21% di quanto incassano gli host. La societa', fino a ora, si e' pero' rifiutata di farlo. C'e' un tavolo di contrattazione aperto al ministero dello Sviluppo economico per dirimere la questione.