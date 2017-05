Al "Monaco ePrix" del 13 maggio la mobilità pulita delle monoposto elettriche

La seconda edizione del Monaco ePrix avrà luogo sabato 13 maggio 2017. La gara monegasca è il primo round del calendario di Formula E. Iniziato due anni fa con l'obiettivo di promuovere le tecnologie di mobilità pulita, la Formula E è ancora oggi l'unico campionato del mondo in cui le auto elettriche al 100% si contendono l'un l'altra il premio su una pista da corsa. La serie è in espansione fin dal suo debutto e offre uno spettacolo sensazionale a tutti i fan di motorsport.

LA "FORMULA E" PER LA RICERCA E L'INNOVAZIONE



La Formula E è un vero e proprio laboratorio di ricerca per i produttori di automobili. La serie persegue anche l'obiettivo di trasmettere nuovi valori al mondo della corsa senza negare le sue origini. Capaci di superare i 225 km/h, quest'anno le vetture sono dotate di una nuova ala frontale a due livelli e di bracci a sospensione rinforzate. L'altra rilevante variazione nel 2017 è l'aumento della quantità di energia prodotta dal freno rigenerativo a 150 kW.

LA SFIDA SI FA DIFFICILE



Il Monaco ePrix, il quinto turno del FIA Formula E Championship, occuperà come l'anno precedente la parte inferiore della famosa pista F1, quella sul porto di Montecarlo. Il campione in carica e primo vincitore del Principato, Sebastian Buemi, cercherà di inserire nuovamente il proprio nome nella classifica dei vincitori. Il pilota svizzero avrà certamente parecchi avversari in questa gara. Felix Rosenqvist, Lucas Di Grassi, Sam Bird o Nick Heidfeld saranno difficili da battere nelle strade del Principato.

DOVE E QUANDO

Le prove del Monaco ePrix avverranno fra le ore 8 e le ore 13 di sabato 13 maggio, con partenza di fronte alle tribune sul porto di Montecarlo. Alle 15 ci sarà la sfilata dei concorrenti lungo il percorso di gara. Alle 15.30 ispezione finale della pista e arrivo delle personalità e degli sponsors.

Alle 16.03 precise "grid positioning" e alle 16.04 partenza della gara (51 giri). Alle 17.05 premiazione alla presenza del Principe Alberto di Monaco.

Acquisto biglietti online a questo link