Al Pont de Ferr Una serata magica al profumo di tartufo

È un mito della cucina mondiale. E il migliore è made in Italy. Martedì 4 dicembre alle ore 20:00 lo storico ristorante “Al Pont de Ferr” celebra il Tuber Magnatum Pico con una super cena. Maida Mercuri, Nostra Signora dei Navigli, ha chiesto a Errico Recanati, chef patron del ristorante “Andreina” di Loreto (An) di affiancare il resident chef Ivan Milani in un menù ad alto tasso goloso.

Per Milani si tratta della prima serata a quattro mani da quando, poco meno di un anno fa, ha preso in mano la cucina de Al Pont de Ferr, dopo aver guidato la brigata di Piano 35, il ristorante del grattacielo di Intesa San Paolo a Torino. Un'occasione speciale per conoscere i suoi piatti, saldi nelle radici ma allegramente proiettati nella contemporaneità, curiosi e sapienti. Un percorso che lo avvicina a Recanati, a sua volta protagonista della cucina da lui definita “neorurale”, intesa come ritorno a un gusto più vero e genuino dei piatti.

Entrambi amanti della materia prima, Ivan ed Errico proporranno un percorso gustativo che valorizza gli ingredienti di stagione, a crescente gradiente d'intensità. Ad accompagnare i piatti, le etichette più pregiate dell’azienda Velenosi, una delle più importanti realtà italiane e ambasciatrice dei vini marchigiani nel mondo.

Il menu si compone di otto portate. Gli ospiti riceveranno il benvenuto con due entrée: “Facciamo un’oliva all’ascolana” di Recanati e “Dalla terra ai piedi” di Milani, con i quali potranno sorseggiare The Rose, con la sua piacevole freschezza e intensa sapidità. A seguire, la sequenza degli antipasti, in alternanza tra i sapori di carne e pesce: “Scampi e bottarga di carne” e “Ossobuco e tartufo” di Recanati, “Musetto e caviale”e “Il tempo delle uova d’oro” di Milani. Il tutto accompagnato dal Trebbiano d’Abruzzo DOC, (della nuova linea Prope di Velenosi) dal corpo morbido e armonico.

Il primo piatto, firmato Recanati, si intitola “Risotto, castagne arrostite e tartufo bianco” ed è abbinato al Reve 2016, strutturato e suadente. Di Milani il secondo piatto, “Lepre e tartufo bianco” da gustare con il Roggio del Filare, vino di grande carattere, carismatico, dal sapore caldo, vellutato nella polpa, tannico, fruttato e speziato.

Si chiude in dolcezza con “Acid Trip” di Milani e “Dolce autunno” di Recanati ai quali Velenosi affianca un grande vino da dessert Vino e Visciole fresco ed equilibrato con sentori di frutti rossi e che invoglia a sorsi ripetuti.

La cena avrà inizio alle ore 20.00

Costo 110€ vini inclusi, 90€ vini esclusi