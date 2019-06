Al via il web contest mondiale di AVPN che eleggerà la migliore pizza mondiale

Tempo di Universiadi a Napoli, ma anche di Olimpiadi. Naturalmente queste ultime riservate alla pizza. Quella verace e certificata. Sarà dunque una sfida declinata su impasto e cottura, selezione delle materie prime, abbinamenti, servizio di sala e cura dell’estetica del locale quella che si preparano ad affrontare le pizzerie dell’Associazione Verace Pizza Napoletana - AVPN di tutto il mondo. In occasione delle imminenti Olimpiadi della Vera Pizza Napoletana (8-10 luglio a Napoli), l’Associazione lancia infatti ‘Best Pizzeria AVPN 2019’, il web contest che dal 27 giugno al 5 luglio chiama all’appello i pizza lover dei cinque continenti per eleggere la migliore pizzeria AVPN dell’anno.

Per votare basterà collegarsi al sito olimpiadi.pizzanapoletana.org ed esprimere obbligatoriamente tre preferenze tra le oltre 790 pizzerie affiliate all’Associazione (il voto, personale e anonimo, deve essere confermato attraverso l’email che sarà inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato al momento della partecipazione).

La classifica con le 25 pizzerie più cliccate sarà visibile già a partire dal 27 giugno e aggiornata in tempo reale fino alla chiusura del contest online che decreterà le finaliste. Cinque pizzerie top che, dopo il giudizio del pubblico, dovranno affrontare quello della giuria tecnica composta da giornalisti ed esperti enogastronomici, a cui spetterà il compito di scegliere la numero uno in base ai diversi criteri previsti nella valutazione. Ma la vera competizione che tutti aspettano è quella delle Olimpiadi della Vera Pizza Napoletana, di scena dall’8 al 10 luglio a Napoli, presso la sede dell’AVPN. Una gara intercontinentale che in questo caso vedrà non solo le pizzerie affiliate di tutto il mondo ma anche i maestri veraci iscritti all’Albo AVPN contendersi le medaglie olimpiche (sia singolarmente che per Paesi) in cinque discipline: “Vera Pizza Napoletana”, “per Gourmet”, “Gluten free”, “Pizza Fritta” e “Mastunicola”. Previsto, inoltre, un concorso speciale riservato ai pizzaioli under 35 non affiliati: 40 giovani già iscritti che si sfideranno a suon di margherite e marinare.

Dopo le tappe eliminatorie che si sono disputate in Brasile, Spagna, Italia, Stati Uniti e Giappone, saranno invece più di 100 gli sfidanti nei Giochi olimpici, scelti tra i migliori in rappresentanza di Sud America, Europa, East e West Coast americane, Canada, Oceania, Asia e Messico. Una ventina di Nazioni in tutto, le cui delegazioni si preparano a sbarcare nella città partenopea anche per partecipare alla Convention internazionale dell'Associazione Verace Pizza Napoletana, che quest’anno festeggia i 35 anni di attività. Un lungo lavoro, caratterizzato sin dal 1984 dal costante impegno verso la tutela e la promozione a livello mondiale di questa autentica eccellenza e della sua arte, quella del pizzaiuolo napoletano, proclamata patrimonio Unesco. Non a caso, ad aprire la tre giorni sarà proprio il convegno inaugurale, che vedrà il coinvolgimento diretto dei soci AVPN e degli operatori del settore per fare il punto sui traguardi raggiunti e sulle prossime iniziative volte alla valorizzazione della Verace Pizza Napoletana in Italia e nel mondo. Sarà anche l’occasione per dare il via ufficiale alla gara, nel corso della cerimonia di accensione del forno olimpico. Mentre per conoscere i vincitori delle Olimpiadi della Vera Pizza Napoletana e del web contest ‘Best Pizzeria AVPN 2019’ bisognerà aspettare il grande evento finale “Pizza con le Stelle”, in programma il 10 luglio. Una serata di gala in compagnia di ospiti d’eccezione del mondo dello spettacolo, della cultura e della gastronomia che si cimenteranno in divertenti performance al fianco dei maestri pizzaioli AVPN.