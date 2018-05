Al via il progetto di LSDM e Olitalia dedicato all'olio extravergine di oliva

Parte il “Premio i Dedicati Olitalia”, il progetto ideato da Le Strade della Mozzarella ( LSDM) e Olitalia. L’obiettivo dell’iniziativa è indagare sulle potenzialità dell’olio extravergine di oliva non solo come condimento, ma come vero e proprio ingrediente, reso unico dalle sue molteplici varietà e tutore della nostra salute.

L’olio extravergine di oliva come ingrediente è, infatti, il tema di questa prima edizione. La tradizione dell’olio d’oliva ha origini molto antiche. Fino a qualche anno fa l’olio era un grasso da utilizzare come condimento in cucina. Oggi si assiste a una vera e propria rivoluzione.

L’ingrediente olio extravergine di oliva, grazie anche all’apporto tecnologico, si impone sulle tavole mondiali quale prodotto cardine della Dieta Mediterranea.

Il progetto, aperto fino al 30 maggio 2018, è rivolto a giovani cuochi professionisti, di età non superiore ai 35 anni. Una volta formalizzata la partecipazione, occorrerà presentare entro il 6 luglio 2018 la propria ricetta. Piatto simbolo del contest è “Profumo” di Ilario Vinciguerra, esempio di come un piatto possa essere costruito intorno all’olio extravergine d’oliva.

L’iniziativa includerà un numero massimo di venti partecipanti. L’organizzazione si riserva di scegliere tra le candidature, qualora le richieste di partecipazione fossero superiori a venti.

I tre piatti più interessanti saranno presentati dagli chef finalisti il 17 settembre 2018, nella serata evento in programma a Forlì presso la sede di Olitalia, alla presenza della giuria composta da: Gianluca Biscalchin, Francesco D’Agostino, Marcello Scoccia, Ilario Vinciguerra, Luciano Pignataro, Barbara Guerra e Albert Sapere.

Il vincitore sarà relatore a LSDM Copenhagen 2018 che si terrà ad ottobre.

LSDM è un congresso internazionale di cucina d’autore, che mira ad indagare le potenzialità dei prodotti dell’agroalimentare italiano di qualità affidandoli alle mani dei grandi chef. Attualizzare gli studi di Keys, dal punto di vista della cucina, sarà il tema principale delle relazioni dei cuochi alle prossime edizioni di LSDM: Il mondo vegetale, i legumi, l’olio extravergine d’oliva, la pasta secca, i pomodori, la mozzarella di bufala campana, il pescato locale; prodotti distintivi del bacino del Mediterraneo. Per i promotori dell’iniziativa il ruolo del cuoco è sempre più centrale, soprattutto come artigiano di gioia e con una funzione educativa anche nei confronti dei propri clienti. Pertanto, LSDM e Olitalia hanno elaborato il Manifesto del Cuoco per quanti osserveranno le regole della qualità in cucina.