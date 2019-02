Illycaffè: Alessandra De Gaetano il nuovo retail director

Per potenziare la presenza internazionale del brand, illycaffè ha affidato ad Alessandra De Gaetano l’incarico di retail director. Laureata in Economia e Commercio alla Bocconi, dopo aver svolto inizialmente l’attività accademica, De Gaetano ha operato in Autogrill dedicandosi a marketing, operations e sviluppo in contesti nazionali ed internazionali, arrivando a ricoprire l’incarico di chief operating officer e di direttore generale in Italia e in Spagna.

Le parole dell'AD. “Abbiamo scelto di fare entrare Alessandra De Gaetano all’interno della compagine illy per la sua conoscenza trasversale del mondo del retail e contiamo su di lei per arricchire l’esperienza nei punti vendita e accrescere la nostra presenza sul mercato internazionale”, ha dichiarato in una nota l’amministratore delegato di illycaffè, Massimiliano Pogliani.

Nel 2017 illycaffè ha impiegato poco meno di 1.300 addetti realizzando un fatturato consolidato di 467 milioni di euro. La rete illycaffè è composta da 244 store e monomarca in 43 nazioni. Il brand è parte del gruppo Illy assieme a Domori (cioccolato), Dammann Frères (tè), Mastrojanni (vini) e Agrimontana (marron glacés, pasticceria e confetture).