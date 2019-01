Alessandro Borghese ambassador in Italia della tedesca Fielmann

Fielmann, azienda tedesca che opera nel settore ottico e nella vendita di occhiali al dettaglio, ha scelto il famoso Chef Alessandro Borghese come testimonial della sua nuova campagna. Il progetto di comunicazione si svilupperà attorno al concetto Occhiali da 10. Il popolare chef e conduttore tv sarà protagonista di una campagna multicanale.

Il video di campagna - si legge su www.crisalidepress.it - si apre con Alessandro Borghese che effettua l’esame della vista. La tecnologia avanzata di Fielmann viene ironicamente sostituita da una tavola ottometrica a tema food. Un ottico specializzato offre una consulenza a Chef Borghese, fino alla scelta dei nuovi occhiali Fielmann. Il video si chiude con il payoff Fielmann. Occhiali da 10, un voto molto ambito nei programmi televisivi di Chef Borghese.

“Avere un testimonial è una grande novità per Fielmann. Abbiamo scelto Alessandro Borghese perché incarna i principi del nostro marchio. Anche Alessandro Borghese mette sempre la felicità dei suoi ospiti al primo posto. Nella nuova campagna pubblicitaria AlessandroBorghese è un cliente che ha scelto Fielmann come ottico di fiducia. Siamo sicuri che i valori di Chef Borghese, uniti alla nostra filosofia, ci accompagneranno nell’espansione in Italia”, spiega Ivo Andreatta, country manager Fielmann Italia.

“Voglio compiacere chi viene a trovarmi nel mio ristorante, voglio far felici i miei ospiti. Gli occhiali sono la mia passione più grande, insieme a cucina e musica. Mi piace cambiare e sperimentare con nuove forme e stili. Considero gli occhiali un mio simbolo distintivo. Per questo la collaborazione con Fielmann è del tutto spontanea e autentica, in linea con la mia personalità”, racconta Alessandro Borghese.

In occasione del lancio della campagna, Fielmann ha sviluppato con il suo designer italiano Marco Collavo e partner italiani di produzione di lunga data, due nuovi modelli 100% Made in Italy. Per contraddistinguere la collezione, Fielmann ha scelto come simbolo un paio di occhiali. Una piccola montatura-signature, all’interno dell’asta, richiama il concetto di Occhiali da 10. Gli occhiali saranno disponibili dal 5 febbraio 2019 nelle filiali Fielmann.

La campagna Occhiali da 10 ha l’obiettivo di supportare la strategia di espansione in Italia. Fielmann punta a rafforzare la presenza sul territorio italiano, raggiungendo nel medio periodo una quota di 40 negozi, con un obiettivo di vendita di 500.000 paia di occhialiper un fatturato di 80 milioni di euro.