Bellezza, Alessia Ventura nuova testimonial Nomasvello

"Come è iniziato il vostro 2019? Io sono entusiasta perché ho iniziato questo anno con una nuova collaborazione con i centri estetici @nomasvelloitalia leader nei trattamenti di depilazione indolore e permanente più efficaci e anche trattamenti per il viso, sono pazzeschi! Li conoscete?". Questo l'annuncio di Alessia Ventura in un post su Instagram qualche giorno fa: la showgirl e conduttrice televisiva sarà la nuova testimonial Nomasvello per la campagna pubblicitaria 2019, icona di una bellezza italiana raffinata e giovane allo stesso tempo, mai volgare ma semplice nel suo look generale. Alessia Ventura prende il posto della testimonial precedente, l’attrice Roberta Giarrusso.

Foto Instagram