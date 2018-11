Alibaba record nel giorno dei single: vendite per 31 mld dollari

Sono bastati due minuti ad Alibaba per vendere merci per 1,4 miliardi di dollari nel 'Singles' Day', la giornata dei cuori solitari che si celebra l'11 novembre, e che in Cina è diventata ormai la festa numero uno dello shopping online. Al termine di una frenetica giornata di vendite per i 19 mila marchi di 75 paesi che hanno partecipato alle promozioni online il bilancio è stato di 30,7 miliardi di dollari, ovvero 213,5 miliardi di yuan. Una notevole differenza rispetto alla prima edizione della giornata dei single che nel 2009 totalizzò vendite per 532 milioni di yuan. In Cina l'11 novembre è stato scelto come la giornata dei single per via del fatto che le cifre '11-11' richiamano graficamente il simbolo degli scapoli.

Rodrigo Cipriani Foresio, Managing Director Italy, Spain, Portugal and Greece Alibaba Group e General Manager of Europe Tmall Business Development, ha commentato: “Quest'anno ricorre il decimo anniversario dell'11.11 Singles Day e sulla scia della trasformazione tecnologica della nuova Cina, l’evoluzione del festival negli ultimi anni ha ben illustrato lo sviluppo dell'ecosistema digitale di Alibaba ben oltre l'e-commerce. Il primo 11.11 risale al 2009 e i brand partecipanti erano allora appena 27, fino ad arrivare a 180.000 durante questa edizione, tra cui, per la prima volta, anche gli Italiani Chicco, KIKO, Tradizione Italiana, CAM, Mukako, Tesori d’Oriente, Mukki e Campari e tanti altri da settori rappresentativi del made in Italy come fashion, food&beverage, design e cosmetica. Il Singles Day rappresenta per l’Italia e l’Europa un’ulteriore vetrina per offrire i propri prodotti, unici e di qualità ma oltre ai numeri impressionanti registrati, come un GMV di $30.8 miliardi, è anche un laboratorio per costruire il proprio brand e testare applicazioni e strategie di marketing innovative su un audience sofisticato ed esigente come quello cinese. Un importante supporto ai brand del Made in Italy durante questo 11.11 è stato quello fornito da helloITA, l’hub virtuale presentato recentemente sia in Italia che in Cina e primo progetto-paese di questo genere su Alibaba, che raggruppa circa 90 aziende e oltre 100 brand, di cui più del 50% PMI. Siamo particolarmente soddisfatti dei risultati raggiunti ma il nostro lavoro non si ferma con 11.11, e continueremo a lavorare con le aziende italiane durante il resto dell’anno per supportarle nel loro percorso di internazionalizzazione in Cina ”

Cristina Scocchia, CEO KIKO, ha dichiarato: “La partnership con Alibaba rappresenta per KIKO una grande opportunità per offrire il nostro mondo del beauty italiano ai consumatori cinesi. Alibaba ci consente di usufruire di un ecosistema integrato ricco di possibilità di retailtainment online. Gli straordinari risultati raggiunti durante la Italian Pioneer Cosmetics Campaing di Tmall è un ottimo esempio di come Alibaba rappresenti una porta di ingresso diretta e privilegiata verso il consumatore cinese. KIKO si è classificata prima in termini di vendite, con oltre 60.000 prodotti venduti durante la campagna, e questo è solo l’inizio di quella che si presenta come una partnership ideale anche per il futuro”.

“La collaborazione di Lavazza con Alibaba in Cina è iniziata più di un anno fa e siamo tra i brand presenti sulla piattaforma HelloITA, hub virtuale dedicato al Made in Italy. Alibaba è per noi un partner ideale per supportare la nostra presenza nel Paese, dove il consumo di caffè sta vivendo un vero e proprio boom. Il Singles Day ci dà quindi l’opportunità di avvicinarci ulteriormente al consumatore cinese soddisfacendo l'esigenza di un'esperienza personalizzata grazie a un caffè premium e preparato con la metodologia preferita, che sia espresso o filtro” – dichiara Silvio Zaccareo, APAC Business Unit Director e Australia Managing Director di Lavazza – “E per una giornata come questa, quale migliore bevanda rispetto al caffè, il primo social network della Storia e da sempre grande facilitatore di incontri?”

Mr. Bernard Chiew – Chairman & General Manager illycaffè China, ha commentato: “Per illy si tratta della quarta partecipazione al Single’s Day di Alibaba. Siamo lieti di essere presenti a questo importante shopping festival di dimensioni globali poiché rappresenta una grande opportunità per i consumatori cinesi, i quali possono avere un accesso semplice e rapido al mondo illy. Oltre ai prodotti classici di caffè macinato e in grani, ci auguriamo di poter invitare i consumatori cinesi a gustare caffè illy anche con l’eccezionale sistema di capsule, grazie al quale ognuno può essere un vero e proprio barista. La collaborazione con Alibaba e TMall, iniziata nel 2015, ha finora portato una crescita molto significativa in termini di fatturati e brand awareness. Ad oggi abbiamo quasi 190.000 followers e speriamo di superare presto i 200.000. Questa preziosa collaborazione ha inoltre supportato la nostra presenza/espansione nel mercato cinese – un mercato molto promettente per noi in quanto il consumo totale di caffè in Cina sta crescendo velocemente.”