Alta Velocità, uno spot per festeggiare i 10 anni

Dal 13 dicembre 2008 l’alta velocità è entrata a pieno titolo nella vita quotidiana di milioni di cittadini e questo nuovo modo di viaggiare ha accompagnato e sviluppato anche una nuova concezione, più moderna e ambiziosa, di comunità.

Questa importante opera infrastrutturale ha infatti permesso di ridurre le distanze fra le città e, soprattutto, di avvicinare tra loro le persone, che nelle città vivono e lavorano.

Un successo del made in Italy, preso ad esempio in tutto il mondo, come testimoniano i 350 milioni di persone che hanno viaggiato a bordo delle Frecce AV di Trenitalia.

Flotta AV che ha nel Frecciarossa 1000 il treno di punta. Un treno sicuro, ecologico, e costruito per correre su tutte le reti alta velocità d’Europa, anche in versione doppia con più posti e maggior comfort per le persone in viaggio.

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane racconta i primi dieci anni di alta velocità con una Campagna istituzionale multimediale a firma Saatchi & Saatchi – Ab Comunicazione, teaser dei dieci anni del Sistema alta velocità Torino – Salerno che ricorrerà nel 2019.

Il risultato è un filmato caldo e corale, tutto girato all’interno di un treno, prodotto da Think Cattleya con la regia di Umberto Carteni e la musica originale di Diego Buongiorno. E in questo periodo di feste natalizie, da sempre momento di spostamenti, è anche un modo per il Gruppo FS di lanciare a tutti un augurio di buon viaggio.

La campagna è on air da oggi, 13 dicembre, con pianificazione sulle principali emittenti televisive e sulla stampa quotidiana e periodica oltre che con alcuni impianti affissioni nelle principali città italiane.