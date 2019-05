Altezza mezza bellezza? Once svela quanto conti davvero la statura del partner

“Altezza mezza bellezza” recita un famoso detto popolare. Ma nel mondo del dating online vale lo stesso principio? Se lo è chiesto Once, dating app che conta oltre 10 milioni di utenti in 8 paesi, che ha condotto una ricerca tra i propri utenti italiani per capire quanto influisce l’altezza come criterio di selezione per la ricerca della potenziale anima gemella.



Le misure contano: più esigenti le donne, meno severi gli uomini

L’altezza del partner conta. Almeno la pensa così il 76,4% delle donne. Ben due su tre (il 63%) dichiarano poi che un primo appuntamento in cui il proprio match risulta essere più basso è tra le cose peggiori che possano capitare nel contesto del dating online. Gli uomini si rivelano più possibilisti: uno su tre (il 35,7%) ritiene che non sia un fattore determinante nella scelta della propria fiamma. Le italiane hanno invece le idee ben chiare anche riguardo l’altezza ideale del proprio lui: per quasi la metà (il 47%), l’uomo perfetto dovrebbe essere alto tra i 181 e i 185 cm, ma una su tre (il 29,4%) si accontenta anche di un’altezza “media” compresa tra i 176 e i 180 cm. Molto meno rigorosi gli uomini: il 38% ritiene che l’altezza della donna ideale dovrebbe aggirarsi attorno ai 166 e i 170 cm, mentre uno su cinque (il 23,8%) si dice soddisfatto anche di un’altezza inferiore ai 165 cm e uno su tre (il 33%) afferma apertamente che le ragazze più piccoline siano più attraenti. Solo uno su dieci (il 9,5%) desidera una donna alta almeno 176 cm.



L’altezza reale e l’altezza percepita

Anche se a primo impatto l’altezza sembra essere un requisito fondamentale nel gioco della seduzione, a lungo andare in tutte le relazioni ciò che prevale è la fiducia in se stessi. Il linguaggio del corpo e la presenza sociale possono infatti far sembrare il proprio interlocutore più grande di quanto non sia nella realtà. Il linguaggio del corpo e la presenza sociale possono far sembrare infatti il proprio interlocutore più grande di quanto sia in realtà.

“Esistono due tipi di altezza, una reale e una percepita”, spiega Valentina Trespi, Psicologa e Psicoterapeuta. “La scelta di un partner alto è influenzata dalla natura e dalla società. L'altezza richiama senso di forza e protezione, tuttavia queste caratteristiche non passano solo dalla corporeità ma si giocano perlopiù a un livello relazionale più profondo”.



Il movimento del Body Positive nell’online dating

Che gli standard di oggi siano una costruzione arbitraria è qualcosa di cui si dovrebbe essere ormai consapevoli. “Valutare l’altezza come parametro per valutare il successo di un potenziale match è sicuramente un meccanismo autodistruttivo”, sottolinea l’esperta di Once Ezgi Ceren Işık. “La filosofia del Body Positive ci ricorda che dovremmo imparare ad accettare anche i difetti fisici che ci caratterizzano, per questo anche le insicurezze legate alla statura dovrebbero essere ridimensionate come qualcosa di poco conto. Gli attributi che contano veramente, come il senso dell’umorismo, il fascino e l’educazione, mostrano molto di più della persona che si sta conoscendo rispetto alla sua corporatura”.



I consigli di Once per sconfiggere le insicurezze

“Molte nostre utenti considerano gli uomini bassi più affascinanti rispetto agli ‘spilungoni’ poiché spesso sono proprio loro ad essere più simpatici, sicuri e autoironici. Un consiglio per gli insicuri? – conclude l’esperta di Once Ezgi Ceren Işık –Ricordarsi sempre che non si è responsabili della propria altezza, ma si è assolutamente artefici del modo in cui gli altri vedono noi stessi. Del resto, ciò che rende grandi le persone che amiamo non è mai la loro statura”.



