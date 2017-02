Amal Alamuddin, gemelli da George Clooney. Le prime foto col pancione

Il settimanale Chi pubblica in esclusiva nel numero in edicola da mercoledì 8 febbraio le prime immagini di Amal Alamuddin con il pancione. La moglie di George Clooney è stata fotografata con il marito e i suoceri all'aeroporto di Barcellona dove si è recata per una breve vacanza. È la prima volta che il celebre avvocato appare in pubblico con abiti che mostrano al sua gravidanza, avvolta finora nel più stretto riserbo. Secondo le fonti vicine alla coppia, Amal aspetta due gemelli che dovrebbero nascere in primavera.