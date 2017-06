Amazon lancia il servizio 'Guardaroba', abiti in prova per poi acquistarli

Amazon scatenata nel settore della grande distribuzione. Il colosso di Jeff Bezos, dopo aver messo le mani sui cibi bio, punta ad espandersi nel settore dell'abbigliamento e lancia il servizio 'Wardrobe' (Guardaroba) che, spiega, la societa' "ti porta il camerino in casa". Lo rivela il Financial Times. Il servizio consentira' agli abbonati Prime di scegliersi un'enorme quantita' di prodotti: calzoni, scarpe, abiti e accessori vari, delle marche piu' disparate, dai jeans Levi's, alle tute Adidas, ai vestiti Calvin Klein e Hugo Boss. I capi verranno consegnati a casa, senza addebiti aggiuntivi, e i clienti avranno una settimana di tempo per decidere quali tenersi e quali rimandare indietro. Gli analisti, secondo il FT, prevedono che Amazon entro quest'anno possa spodestare negli Usa i grandi magazzini Macy's, diventando il numero uno nel campo della vendita dei capi abbigliamento.