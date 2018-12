Amazon Prime, bestseller 2018: due mld di prodotti con consegna in un giorno

Amazon rivela tutto il meglio di Amazon Prime per l’anno 2018 e sottolinea come i clienti Prime in tutto il mondo abbiano apprezzato i benefici inclusi nel loro abbonamento durante l'ultimo anno. Nell’arco del 2018 i clienti Amazon Prime a livello globale hanno ordinato oltre due miliardi di prodotti con consegna in un giorno, o spedizione veloce, e nuovi iscritti in tutto il mondo hanno aderito ad Amazon Prime come mai prima d’ora.

Di seguito ecco alcune curiosità riguardo ai clienti Amazon Prime in Italia:

Durante il 2018 i clienti Amazon Prime in Italia hanno più che triplicato gli ordini di prodotti con consegna in un giorno, o spedizioni veloci, rispetto allo scorso anno.

I clienti Amazon Prime in Italia hanno goduto più che mai di contenuti video, musica, letture e giochi rispetto agli anni precedenti.

I clienti Amazon Prime in tutto il mondo hanno inviato centinaia di milioni di regali durante l’ultimo anno. In Italia Kindle Paperwhite, Fujifilm Instax Mini Pellicola Istantanea per fotocamere e Fire Stik TV Basic Edition sono stati tra gli articoli più regalati.

Tra i prodotti più acquistati in assoluto, durante il 2018, dai clienti Amazon Prime italiani ci sono stati: Fujifilm Instax Mini Film Pellicola Istantanea per fotocamere, Hard Disk Esterno Toshiba Canvio Basic da 1 TB, Samsung Plus Scheda MicroSD da 32 GB.

In Italia i cinque titoli più letti grazie a Prime Reading sono stati:

- Le più belle storie Estive (Storie a fumetti Vol. 19), Disney

- Harry Potter e la Pietra Filosofale (La serie Harry Potter Vol. 1) di J.K. Rowling

- È un giorno bellissimo, di Amabile Giusti

- La notte delle Falene, di Riccardo Bruni

- Super Santos, Roberto Saviano

Il prodotto più acquistato su Prime Now sono state le bottiglie d’acqua.

Finish All in 1 pastiglie per lavastoviglie è stato il prodotto più venduto in Italia durante il Prime Day 2018. Le piccole e medie imprese che vendono su Amazon hanno registrato in tutto il mondo vendite per più di 1 miliardo di $ nel corso dell’ultimo Prime Day.



Alcune curiosità sul meglio di Amazon Prime nel 2018 a livello globale:

Amazon Prime Video

Le due serie di maggior successo a livello globale sono state: Tom Clancy - Jack Ryan - Stagione 1; Homecoming - Stagione 1

The Marvelous Mrs. Maisel ha vinto 8 Emmy, il numero più alto di premi mai vinti da una serie comica in una sola stagione

Le tre città per Paese in cui sono state guardate il maggior numero di ore di Prime Video (pro capite) sono state: Santa Clara, Stati Uniti; Norderstedt, Germania; Tokai, Giappone

The Night Owls – I Paesi in cui sono state trasmesse il maggior numero di ore di video in streaming tra le ore 23:00 e le ore 01: 00 sono stati: Giappone, Germania, Spagna

The Early Risers - I Paesi in cui sono state trasmesse il maggior numero di ore di video in streaming tra le ore 7:00 e le ore 9:00 sono stati: India, Regno Unito, Stati Uniti

Amazon Prime Music

L’artista più ascoltato in straming con Prime Music a livello mondiale è stato Justin Timberlake

Gli album preferiti dai clienti Prime a livello mondiale su Prime Music nel 2018, sono stati:

- "Man of the Woods" di Justin Timberlake

- "Camila" di Camila Cabello

- "Astroworld" di Travis Scott

- Mitchell Tenpenny EP" di Mitchell Tenpenny



Le canzoni preferite dai clienti Amazon Prime a livello mondiale su Prime Music nel 2018, sono state:

- "The Middle", di Zedd, Maren Morris e Gray

- "Lose It", di Kane Brown

- "Idgaf", di Dua Lipa

- "Better Now", di Post Malone

- "Done For Me", di Charlie Puth [feat. Kehlani]