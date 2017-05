Amazon punta sulle spose. Ecco la sezione matrimoni

Amazon punta sul business dei matrimoni. Il gigante dell’e-commerce, come scrive Wdd, avrebbe lanciato il suo Wedding Shop a completamento della sezione dedicata al fatto a mano Handmade at Amazon, estendendo l’offerta a gioielli e accessori per il giorno del sì. Niente smoking e abiti da sposa, invece, almeno per il momento. “La possibilità di comprare prodotti da artigiani locali offerta da Handmade Wedding Shop – ha spiegato Katie Harnetiaux, responsabile marketing di Handmade at Amazon – coniuga una shopping experience da boutique e la convenienza degli acquisti su Amazon”.