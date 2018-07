American Express aderisce a PagoPA: pagamenti alla PA in modalità elettronica

Carta American Express entra nella piattaforma PagoPA: pagamenti ad asili, scuole, università, ASL, tributi

Al via i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione con Carta American Express grazie a PagoPA, il sistema per eseguire pagamenti verso la PA in modo più semplice, sicuro e trasparente.

PagoPA nasce per dare la possibilità ai cittadini e alle imprese di effettuare pagamenti in modalità elettronica a favore della Pubblica Amministrazione e dei gestori di pubblici servizi come ad esempio rette per asili, scuole, Università, quote associative, mense, ASL, ma anche tributi, utenze, bolli e qualsiasi altro tipo di pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni centrali e locali.

Il progetto si inserisce nel contesto dell’agenda digitale nazionale che ha come obiettivo la semplificazione delle procedure della Pubblica Amministrazione, col fine di favorire l’implementazione e la realizzazione di servizi online per i cittadini e le imprese, in tutta sicurezza e trasparenza.

American Express si inserisce nelle categorie di operatori abilitati ai servizi di pagamento con Carta nella piattaforma PagoPA.

“American Express ha abbracciato con favore il progetto PagoPA, in linea con gli obiettivi dell'Agenda Digitale Italiana a favore dello sviluppo delle tecnologie, dell'innovazione e dell'economia digitale. Una soluzione innovativa in grado di ottimizzare ed agevolare i pagamenti, semplificando l’esperienza del cittadino, avvicinandolo al mondo digitale in tutta trasparenza e sicurezza”, dichiara Piotr Pogorzelski, Vice President & General Manager Global Merchant Services di American Express Italia.